李丞责 - 预知劫数 能否化解？ | 李丞责博士玄学信箱

问：这几个月先后有几位家人、朋友过身，突感世间无常，感叹万分。有时会想，如果算命能提前知道劫数的话，是否就能避过？人的寿命是否出生时已注定？希望李博士能解答！

以佛学角度来说，人的寿命是由个人业力而定，但在佛典记载中，亦有原本短命之人，因修福修善而得以延寿的例子。然而无论寿命长短，终究不可能永恒。宇宙间一切皆有成、住、坏、空的过程，人也必然经历生、老、病、死。



因此，寿命不能单纯以「长」与「短」来论价值，而应该看人在有限的一生中，累积了多少善业，临终时究竟是增加了执着，还是学会了放下。



算命的确能看出命中的劫数，劫亦有大小之分。有时即使避开外出的危险，劫数仍可能在家中发生。例如有人听闻自己当月有血光之灾，便不敢出门，结果在家中仍然因为洗澡滑倒而受伤。这说明劫数若是因业力而来，逃避未必能真正避免。



那么，是否只能「知道」而不能「化解」呢？其实不然。在佛法中有「重报轻受」之说，意思是恶业的果报，透过忏悔与修善，有机会转化为较轻的结果。例如原本该遇到车祸丧命的人，最后只因意外骨折住院数日；本应罹患癌症或重病的人，最后只以较为频密的小病如感冒、肠胃炎、皮肤病等代替，虽说这些小病也足以令人苦不堪言，却已大大减轻了原本该受之苦。



所以，算命后就算得知自己有劫数也不必过分恐惧，世上没有一个凡人可一生顺遂全无劫数，世间有好就必有坏，有福就必有祸。预知前程吉凶能提醒我们把握当下，多行善业，如此便有转祸为福的机会。



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李丞责