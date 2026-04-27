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李纯恩 - 家有壁虎 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
3小時前
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生活 专栏
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　　去年夏天，家里来了一只壁虎。晚上坐在厅里看电视，就会见牠从窗边冷气机的角落爬出来。牠应该是躲在冷气机和墙壁的缝隙里，所以即使门窗紧闭牠也会爬进爬出，然后贴着墙，迅速爬到电视机后面，呆一会，又迅速窜出，往厨房而去。

　　见惯了也就习以为常，反正壁虎也不是害虫，弄不好还帮我吃掉几只蚊子，便由得牠自由出入。后来天冷了，也就没再见牠出现。前两天，依然是在晚上看电视的时候，又见一只壁虎在同样位置爬了出来，个头比以前那只大了许多，不知是长大了，还是来了新朋友。动静倒是一样的，从冷气机角落爬出来，贴着墙壁停两秒钟，我觉得牠是在观察我的动静，然后迅速窜到电视机后面，过一会又窜出来，拐个弯，应该是进厨房去了。

　　看牠的动静，应该是去年那只，壁虎可以活五到十年，住惯了一个地方熟门熟路。家里有时候还出现一只小壁虎，不知是不是牠的孩子，那只小壁虎见了人会一动不动呆在原地，就算我拿手机给牠拍照牠也不动，若这也算装死，倒是很有趣的。

　　见到壁虎就会想起小时候去广西看望在那里工作的父母，住单位宿舍，一到晚上，门外墙上不知有多少壁虎爬来爬去。有时候听见隔壁邻居家传来劈劈啪啪的声音，那是他们家女人正在用竹片打墙上的壁虎。壁虎打下来之后，洗干净，开膛取出内脏，然后放在饭面上蒸熟，蘸了酱油给他家孩子吃，据说可以治小孩夜尿。想想我家那只肥大的壁虎，还好牠遇到的不是广西人。

李纯恩

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