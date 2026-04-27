KellyChu - 曾就新冠疫情质问特朗普成名 华裔「新闻女王」爬地逃亡抢镜 | Executive日记

白宫记者协会年度晚宴发生枪击事件，成为国际大新闻。枪响一刻，镜头拍摄到舞台上嘅贵宾桌，总统特朗普坐在中央位置，佢右侧系第一夫人梅拉尼娅，左侧系白宫记者协会主席姜伟嘉（Weijia Jiang），姜伟嘉被吓到花容失色，喺特勤人员簇拥下，跟在特朗普后面，急忙撤走后台，见佢伏下爬行，非常狼狈。原来，呢位华裔记者已非首次因与特朗普「同框」而受关注，佢6年前就提出有关新冠疫情嘅尖锐问题，与特朗普舌剑唇枪而声名大噪。



姜伟嘉为CBS电视台高级白宫记者，2020年新冠疫情爆发时，佢喺记者会上向特朗普提出质疑：「在美国已有超过8万民众因疫情丧生的情况下，为何总统仍将新冠病毒检测视为一场全球竞赛？」当时特朗普回她一句：「去问中国！」之后又拒绝另一位白宫记者提问，愤然离席，场面极不愉快，而提出问题嘅姜伟嘉，事后引起网络热烈讨论。



Kelly好奇，呢位坐喺特朗普身旁嘅华裔女记者，系如何脱颖而出成为白宫记者协会主席。资料显示，今年42岁嘅姜伟嘉喺1983年出生于福建厦门，2岁时随家人移民美国，喺West Virginia长大，父母退休前在唐人街经营餐馆。她拥有雪城大学广播新闻专业硕士学位，自2006年开始担任电视新闻记者，2013年有份参与嘅一宗校园枪击案报道荣获地区艾美奖。随后姜进入到华盛顿特区报道政治新闻，事业一帆风顺，跑白宫线，可以接触总统等重要政客。有指佢年薪达200万港元，可以讲系「新闻女王」。



KellyChu



姜伟嘉报道白宫复活节活动。