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嘉洛 - 《补镬巨星》努力面对过去才能拯救未来 | 嘉洛的光影世界

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　　Apple TV年初高调介绍2026年度重磅登场13部原创影集与5部原创电影，打头阵的正是奇洛李维斯与金美伦戴雅丝主演的《补镬巨星》（Outcome），影片是两人自30年前《不羁的感觉》后再度合作，可是串流上映后却劣评如潮，矛头直指向编导祖纳希尔，指他大大浪费了一众名演员，更重要是他兼演光头公关危机律师，银幕上哗众取宠，极不讨好。

　　在电影中，奇洛演的维夫霍克，6岁已成为荷里活受欢迎童星，成年后两度获奥斯卡奖项，跟太早成名者一样，他一度沉沦毒海，戒毒5年后重生，变得非常重视名声，但内心阴暗一面仍然存在。一天从律师口中，得悉自己因为一条神秘影片而被敲诈勒索，他因为不想被公审决意面对心魔，展开补镬之旅，决定找出过去对他不满的人，向这些人道歉，并试图找出勒索他的人是谁。

　　《补镬巨星》被视为一部反思过去10年「取消文化」的作品。「取消文化」是一种抵制行为，常见某知名人物因为说了或做了一些令人反感或不能接受的言论/行为，就被各种舆论抵制，其工作机会、商业代言、企业赞助，甚至其网络影响力「全被取消」。故此维夫一出事，协助他的公关危机团队成员分别负责性别、非裔种族主义及亚裔种族主义公关危机等，分工之精细令人咋舌。

　　维夫补镬之旅包括：母亲、童星时期的经理人、前女友等，过程中要努力面对自己过去，才能拯救自己未来。特别是导演马田史高西斯客串演出他童星年代的经理人，曾经为对方付出一切，却被这位忘恩负义者抛弃了的悲哀，两人在餐厅的那场戏堪称经典。故《补镬巨星》并非一无可取！

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