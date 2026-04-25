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冯榕榕（Ruby） - 时装人看《穿Prada的恶魔》 | 榕榕细语

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冯榕榕（Ruby）
9小時前
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生活 专栏
內容

　　　《穿Prada的恶魔》准备迎来第二辑，对一众时装人来说实在兴奋。这部电影之所以成为经典，不但因为它讲职场与野心，更因为它把时装拍成了一种带有权力、身份与品味判断的视觉语言。第一辑最精彩之处，在于它没有把衣服当成纯粹的装饰，而是让每一个造型都推动人物转变，让观众从衣着中，直接看见角色的位置如何改变。

　　第一辑其中一幕最令人难忘的，是Andy那句“Can you spell Gabbana?”。对时装界来说，Dolce & Gabbana当然是再熟悉不过的名字，但这句对白的妙处，正在于它将外行人初入行时的无知与尴尬，写得非常传神。那不是单纯的笑位，而是整部电影最具代表性的时装瞬间之一：一个人明明置身时尚核心，却对行内最基本的品牌语境毫不熟悉，结果自然形成一种近乎灾难式的反差。正因如此，这场戏至今仍被时装人反复提起，因为它不止好笑，更准确地捕捉了时尚世界的门槛与阶级感。

　　而第一辑最夺目耀眼的地方，还在于女主角的变身写得极之漂亮。由最初朴素甚至略显笨拙的造型，到后来逐步建立出更成熟、更利落的衣橱，Andy的转变不是靠一句台词交代，而是靠一次又一次的造型累积而成。她穿上整套Chanel时，观众看到的其实不止是名牌本身，而是一种姿态的完成：轮廓更清晰，步伐更肯定，整个人也像正式进入了时装世界。这些镜头之所以经典，在于将衣服变成角色成长的一部分，而不是附属品。

　　来到第二辑，期待感不止来自情怀，更来自它有机会在经典之上，重新回应当代时装语境。电影将于4月29日上映，新一辑的服装由Molly Rogers负责。她曾参与原作的服装工作，今次接手，某程度上承接了第一辑那种精准而克制的时尚叙事。对观众而言，最值得留意除了角色重聚，还有那些更成熟、更讲究层次的新造型：如何把古着、品牌、晚宴造型与都市感混合一起，如何透过剪裁与配搭表现权力感，而不是只靠堆砌名牌。

　　第二辑最令人期待的镜头，想必仍会是那些一出场便足以成为话题的瞬间：角色如何走入空间，衣服如何替她说话，时装又如何再次成为叙事核心。若第一辑是关于一个年轻人被时尚世界塑造，第二辑便是看她如何懂得运用时装，重新定义自己位置。这种从观看衣服，到观看人物，再到观看时代的过程，正是《穿Prada的恶魔》迷人之处。

冯榕榕（Ruby）

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