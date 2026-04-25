李纯恩 - 看展会友 | 好好过日子

又到春天拍卖季节，几大拍卖公司的春季拍卖预展也进行得如火如荼。这天中午跟邦瀚斯中国书画部主管乔晶晶吃饭，她说刚刚布完展，饭后便和她一起去看看。一个月前展厅里是我的画展《猫在哪里》，门口布景板上有一只大猫，时隔一月再去，门口也有一幅大大的猫画，原来是吴湖帆、潘静淑夫妇收藏的一幅梁代画家李霭之的《戏猫图》。吴氏夫妇爱猫，收藏猫画数十幅，其中以这张最为钟爱。晶晶叫我站在图旁拍照，说是《猫在哪里》主人回来探班，发现了一只古猫。



预展中佳品甚多，浏览一圈，见到大画家们都醉心画动物，比如徐悲鸿除了马之外，画猫画鼠画鸡；黄永玉画鹤画猫头鹰；刘继卣画猴画熊画狮画松鼠；吴作人画熊猫；黄胄画驴画鸡；齐白石画鸭画小鸡，诸如此类，精灵活泼，生动有趣，都是令人看了开颜的传神之作。



第二天下午又去佳士得看春拍卖预展，今年适逢佳士得亚洲成立四十周年，中国书画部拍品非常丰富，琳瑯满目的张大千、齐白石、黄宾虹、傅抱石，佳品云集，目不暇给。其中傅抱石一幅《湘夫人》，画中人那双眼睛，盯着看一会，灵魂差点被勾了去。



看展时遇大收藏家王世涛，许久不见，世涛兄说当晚约了一桌朋友吃饭，让我也去。看完展便一同去了中环的苏浙同乡会，除了世涛兄嫂，「洁思园画廊」主人晖龙兄嫂也在，还有浙江美院教授黄佳茂、佳士得中国书画部主管尤先生和石小姐、牙医小孔、乒乓球健将小张，都是熟朋友，热热闹闹喝酒吃饭，说地谈天，不知不觉已近十一点，这才道别，尽兴而归。



李纯恩