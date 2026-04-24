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胡慧冲 - 泰国真正「攞命」威胁 | 笔泰冲动

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胡慧冲
6小時前
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生活 专栏
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　　最近中文网媒与社交平台异常热闹，不少标题惊吓的文章直指泰国出现「致命病毒」，搞到人心惶惶。诚然，衞生部数据显示「类鼻疽」等病菌个案有所上升，但大家必须理性厘清：这类病菌主要存在于泥土与积水，对于一般只在市区逛街、行商场的旅游人士来说，感染机会极低。

　　然而，泰国今年真正「攞命」的威胁，媒体报道的篇幅却远远跟不上实况，那就是极端恐怖的高温。

　　这种热，并非流汗湿透那么简单。我有一位住在东北省府（Isan）的朋友，平时靠务农维生。他告诉我，他居住的乡村在短短两个月内已有五人丧生，死者全都是正值壮年的中年人士，原因无他，全是在烈日之下坚持工作，最终诱发急性中暑猝死。现在当地人为了保命，每日上午十时至下午四时，迫不得已一定要躲在室内开冷气休息，否则随时会踏入鬼门关。

　　目前的热浪，比泼水节期间更为惊人。如果你还打算在正午时分挑战长途户外行程，那简直是与生命对赌。最令人担心的是，最热的天气恐怕还未算「最炎」，之后的日子可能更加酷热。

　　在此诚恳建议：近期赴泰，请务必将「室内活动」列为首选。冷气房不再是奢侈品，而是避难所。千万别低估今年东南亚的极端热浪，出外旅游是为了看风景，不是为了搏命。重视天气警报，适时躲回室内，才是今年泰国旅游的真正保命符，否则客死异乡就真的不值得了。

胡慧冲

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2026-04-17 02:00 HKT
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