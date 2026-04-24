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何重恩 - 香港流行文化节 | 重中之重

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何重恩
6小時前
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生活 专栏
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　　4月香港文化活动丰富多元，涵盖流行音乐、电影盛事及阅读推广。其中，「香港流行文化节2026」以「超乎想像」为主题，呈献约20个节目及逾120场活动，包括开幕音乐会《梦之深境》及重点节目《ImagineLand》户外音乐嘉年华。此外，还有香港国际七人榄球赛、UCI世界杯场地单车赛等国际体坛盛事，以及香港迪士尼乐园20周年庆典和香港海洋公园与三丽鸥角色的联乘活动，为市民和旅客提供丰富选择。整体而言，4月活动成功推动本地文化消费与旅游，特别是《ImagineLand》以免费音乐嘉年华形式凝聚社区氛围，广受好评。

　　全港戏院日2026定于4月25日举行，作为「香港流行文化节」的响应活动，当日全港约52间商业戏院的所有场次（包括贵宾院）票价划一为30元，旨在推广电影文化及带动周边消费。戏票已于4月22日中午12时起公开发售，涵盖各大院线的票房及网上平台，是影迷以超值价钱入场观赏电影的绝佳机会。活动成效显著，过往曾创下单日近20万人次入场的纪录，有效提振戏院业，并拉动餐饮、零售等周边消费，实现多方共赢。

　　《ImagineLand》户外音乐嘉年华将于4月25及26日在尖沙咀免费举行。活动设有「森舞台」及「籽舞台」，汇聚本地、内地及泰国歌手演出，并首设「广东歌派对」。晚上更设有「星空电影院」，连续两晚放映本地奇幻爱情电影，让观众在维港海滨享受音乐与电影的沉浸式体验。此活动以高品质的免费演出推广香港流行文化，这几天天气不稳，希望仍能吸引大量市民参与，提升社区活力与文化认同。

何重恩

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