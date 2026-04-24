邓达智 - 九百九十九 | 智智乐GO

收到中移动4月份帐单，总数$999⋯⋯九百九十九。



选用方便的一卡两地用途，中移动两地通的服务真好，好几年相安无事；朋友们入内地或出国都喜欢用略平的Sim Card；在下宁用中移动MyLink的Roaming服务，免却旅途上换卡麻烦。



过去出门前买好三天，一星期或两星期，分开大中华区、日韩、东南亚⋯⋯而中东、欧洲、北美洲等等套餐，可用数据清楚列明，超出用量即限速，直至限期届满。纵使前往欧洲或北美洲，若维持两周期限，用尽了，顶多三数百元。



中移动近期不断搬龙门；过去进入内地及澳门有一定数额可用，顶呱呱方便。随后被劝喻转Plan，北上无限量使用却没让用户提高警觉；内地可用数额并非无限量，而是到了一定程度，则用香港数据抵扣，回港后发现本来在港任用的数据被内地数据透支，香港电话立即被拖慢！



可想像，大本营在香港，可用数据当然以香港为重心，若然被内地使用额拖慢，试问有多不方便？没法子，只好立买新数据，费用付出，数据用量似乎完全没增加，依然故我用不得，回港即去中移动查询：阁下必须先Cancel剩余数据，始得启用新方案。



几乎爆粗，回想不值得，宁愿大石抌心口，保持安静。



买海外Plan，消失了过去三天、一星期或两星期的计划；换来一天48元，或为期一月的方案⋯⋯无奈选择大中华，亚洲及全球包装，前往泰国即亚洲区；收费248元，用量5GB，巧妙说成为期三十天。谁知去到第三天，已被通知数据用尽，往后再用每天收费36元，在曼谷头尾才9天；收到帐单，费用竟然暴涨到$999（九百九十九元）；月费不过199元，中间在内地买了一天费用，结果需付出前所未有，主要在曼谷「被打劫」，加在一起，$999不是一笔大数，如此狭窄用途，未免掠水掠过态！



过去数年，一直盛赞中移动服务；未知哪一位计数精辟的新高层的谋略，结果：驱逐了忠诚的顾客。



邓达智