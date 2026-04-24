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Titus - 纵横四海 | 表奇立异

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Titus
6小時前
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生活 专栏
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　　四月中在瑞士日内瓦举办的Watches & Wonders表展至今仍然是热话。上星期我写到了三个我认为值得留意的新表，而这周要讲的，是俗称“Holy Trinity”，三大品牌之一的江诗丹顿(Vacheron Constantin)。

　　被列入Holy Trinity，当然有原因；江诗丹顿是历史最悠久的品牌之一，于1755年创立，仅次于1735年的Blancpain。最强的是，品牌由始至终一直营运，几乎没有停过，战胜了世界大战的影响及经济的起伏。70年代，钟表行业经历了石英机芯及运动表款的革命性市场整顿，三大品牌都推出了具争议性的新设计，包括是Audemars Piguet的Royal Oak，Patek Philippe的Nautilus，以及Vacheron Constantin的 222。如今，以上三个表款仍然是市面上热卖的表款。

　　江诗丹顿1977年推出的222系列，为19年后推出的Overseas（纵横四海）系列铺了路。Overseas至今已有30年的历史，而自从2016年推出了第三代设计，Overseas 成为了品牌的王牌系列。

　　Overseas顾名思义是一只为探索世界，旅游，及自由而诞生的手表，有两地时间的功能可说是理所当然，所以2018年，推出了第一只Overseas Dual Time。相隔八年，品牌上星期推出了Overseas Dual Time Cardinal Point，以新表面，全新颜色及物料配搭面世。

　　Cardinal Point全钛金属打造，以大自然的颜色作灵感，有蓝绿啡白四个表面及表带的颜色配搭。表面一向用抛光的Overseas，今次特别用了哑色的喷砂质感，为手表添上更浓厚的运动气质。41mm的表径对我来说稍为偏大，但对普罗大众来说仍然是非常可以接受。

　　这只表的的两地时间功能简单易用，我自己亲身体验过，而且今次更加型格有款，值得留意，尤其是年轻人。

Titus

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