王佩儿 - 守住能源安全底线 | 侃侃儿谈

今年的「全民国家安全教育日」，特区政府和社会各界举办了不同类型的教育宣传活动，非常有意义。从去年开始，我获委任为「国家安全教育地区导师」，更有机会深入了解国家安全的重要意义。



近月中东战火延烧，全球能源供应几乎「断链」，则令我切身体会到，煤气公司在保障能源安全方面所担当的重要角色。能源安全，正正是国家安全的重要组成部分。



近日，我和同事特别接受多个电视电台和杂志的邀请，包括彭博新闻社、TVB明珠台、《亚洲周刊》等，安排煤气公司常务董事黄维义先生上节目接受专访，向市民讲解本港能源供应的现状，以及能源安全背后的故事……



原来，我们身处香港，可以保持燃气供应基本稳定，可追溯到2006年，当时煤气公司与澳洲的天然气供应商签订了一份长达25年的合同，并且采用「照付不议」（take or pay contract）机制。也就是说，我们承诺购买约定数量的天然气，供应商则保证以2006年锁定的价格稳定供应。换言之，合同期内无论天然气如何涨价，都不会对我们的原料价格有太大影响，而且运输航线远离中东，相对安全。



如今回看，这一举措极具前瞻战略眼光，亦正因如此，20年过去，我们已累计为全港用户节省了200亿港元的燃料开支。



然而，在涉及能源安全、国家安全的范畴里，永远没有「一劳永逸」之说，更不可能因为「长约在手」就高枕无忧。这也正是为甚么煤气公司近年来大力发展绿色燃料和能源科技的原因之所在。



从五年前开始，煤气公司就已经布局可再生能源业务，利用内地工业厂房屋顶有大量闲置空间这一独特条件铺设太阳能光伏，为40万工商业客户提供绿色电力，同时也成为推动国家「3060」双碳目标的一支坚实力量。



此外，我们还大力推动涵盖海陆空的绿色燃料，例如在香港从管道燃气中抽取成分占比约50%的氢气开发氢能发电，把「地沟油」变成可以飞上天的可持续航空燃料，用农林废弃物和旧轮胎炼制出符合国际海运减排要求的绿色甲醇，目标正是为了将未来能源的科技和主动权掌握在自己手中。



今年是国家「十五五」规划的开局之年，香港北部都会区的发展蓝图亦已铺开，为企业带来新的发展机遇。煤气公司会继续努力，不断加大投入，探索新的能源科技和绿色替代方案，守护好香港和国家的能源安全底线！



香港中华煤气有限公司

企业事务及政府关系总监暨延伸业务总监

王佩儿