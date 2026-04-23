潘雄威 - 牙髓坏了 牙脚还能继续生长？ | 乳齿童时

牙脚其实在牙齿长出来之前，并没有完成发育，仍是在「未成熟」的状态，换句话说，牙脚还会继续生长、牙脚尖逐步变窄，这段过程通常会持续大约三年，让牙齿日后更加稳固。



在这几年，有时因为蛀牙或创伤，牙髓可能会坏死，牙脚停止生长，结果带来两大问题：



一、牙脚短小，牙齿整体发育未完成，牙脚结构薄弱，容易断裂；



二、治疗困难，牙髓比正常宽阔、进行牙髓治疗时药性物料会流出牙脚尖外的牙槽骨，很难达到理想的效果。



怀死的牙齿会感染细菌，可能扩散至附近的面部组织，一定要处理。可以有两个方法：一、让牙脚「继续生长」；二、先停止感染、后封住牙脚尖。



以我过去多年在儿童牙科诊所工作的经验，最常见有关于这类问题的急症，就是受感染的梁氏小臼齿，有些甚至已经接受了预防性的治疗。其次是曾经创伤的门牙，特别是上排门牙。



若你或你的小朋友口里有梁氏小臼齿，或是曾受过外伤的门牙，就要特别留意，定期作检查。



虽然这些发育不全的牙齿始终寿命会比正常的短，又会容易断裂，但都应该尽量保留，以发挥功能。但若小朋友牙齿挤迫需要箍牙，脱去已怀死的梁氏小臼齿，也是一举两得的好办法。



潘雄威