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KellyChu - 古天乐佘诗曼等21巨星齐力撑 Tiger Circle为DSE考生应援 送上四叶草祝福 | Executive日记

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KellyChu
7小時前
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2026年DSE进入最后冲刺，为纾缓考生压力，由The Standard打造嘅Gen Z社群平台「Tiger Circle」，邀请咗21位跨世代艺人现身打气，佢哋齐齐送上四叶草祝福，为学子注入「Tiger Energy」！

　　活动由香港演艺人协会会长古天乐领军。古生一向关注学童心理健康，他在影片中勉励考生：「尽力就好，分数唔代表一切！」除了会长，星级阵容更包括佘诗曼、林峰、刘俊谦、邓丽欣、Anson Lo（卢瀚霆）、Edan（吕爵安）、陈蕾及Locker（林家熙）、Day（许轶）、Ivy So（苏雅琳）等实力派与新生代偶像。佢哋透过打气短片分享心得与鼓励金句，与考生同行。

　　此外，姜涛、Ian（陈卓贤）、Tyson Yoshi及MC（张天赋）更为考生献上小心意，特别送出惊喜礼物。「Tiger Circle」将以Treasure Hunt游戏方式送出，想拎到偶像悉心准备嘅惊喜，请密切留意「Tiger Circle」[email protected]每日发放嘅最新消息喇。

　　「Tiger Circle」希望透过是次活动，让考生感受到社会上满满嘅祝福与支持，在DSE路上绝不孤单。即日起，扫描QR Code或追踪IG观看21位明星应援片并参与互动，留言打气或分享减压心得，更有机会取得小礼品：LA'GOM Cashew & Tiger Nut Milk及Oral-well Whitening PRO Toothpaste 95g(专业防敏美白牙膏)。

KellyChu
 

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