Kelly Chu - 协青街舞剧鼓励青年舞出光芒 续写热血篇章- Executive日记

协青社(Youth Outreach/YO)上星期六在沙田大会堂演奏厅举行其年度旗舰筹款活动——协青街舞剧 YO Dancical 2026《半个故事》。活动旨在推广「舞出健康人生」的理念，协助高危青年发掘潜能、重塑自尊与自信，实现引导青年由危机中迈向正向转变历程。

《半个故事》寓意为「半个故事，无限可能；下一页，由你改写」，冀传递核心信念：真正的成长并非放弃，而是学会以自身步伐坚定前行。这份对生命的热血坚持，正是青年维持心理健康及实现复元的根本力量。值得一提的是，整个街舞剧由构思、编曲、排舞、演出，以至道具、舞台及灯光设计，均由YO的青年人亲身构思及创作。

自2014年起，协青社每年均举办「协青街舞剧」，为青年人提供展示才华的演出平台，并为 YO 筹募服务经费。今年共有来自18间中、小学的40名学生参与制作及演出，展现青春热力及无限创意。而今年「协青街舞剧」更将首次走出香港，于今年7月前往深圳举行大湾区演出，迈向跨区交流的新里程。

劳工及福利局局长孙玉菡致勉励辞表示：「后生仔一定要有梦想，有梦想先会有未来。而我们作为大人，责任就是为年轻人创造一个更广阔的舞台，让大家可以尽情发挥，追逐梦想。」

孙玉菡勉励年轻人勇敢追梦。

Kelly Chu