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吴慧妍 - 最「心」消息 | 营爆生活

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吴慧妍
6小時前
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生活 专栏
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　　美国心脏协会（AHA）于2026年3月31日发布了《2026年改善心血管健康膳食指南》。该指南建议透过富含营养且以植物为主的饮食来维护心脏健康。以下是九大核心建议：

‧保持能量平衡：调整热量摄取和消耗，以维持健康体重。

‧多吃蔬菜水果：摄取多样化的蔬果，亦应优先选择完整的蔬果而非果汁。

‧选择全谷物：多选以全谷物为主的食品，而非精制谷物。

‧优化蛋白质来源：i）增加植物性蛋白（如豆类、坚果）；ii）定期食用鱼类或海鲜；iii）如想吃红肉应选择瘦肉部位，并限制份量，避免加工肉类；iv）选择低脂或脱脂乳制品，而非全脂乳制品。

‧选择不饱和脂肪来源：使用液态非热带植物油（如橄榄油、菜籽油），取代动物脂肪（牛油、猪油）或热带油脂（椰子油、棕榈油）。

‧减少加工食品：多选天然或极简加工的食物，避免超加工食品。

‧限制糖分摄取：尽量减少含糖饮料和添加糖食物的摄取。

‧控制钠摄取量：选择低钠食品，烹调时少用或不用盐。

‧适量酒精：如没有饮酒习惯，请勿开始。若有饮酒习惯，应限制摄取量。

　　这些建议不仅有助降低心血管疾病（CVD）风险，同时也有助预防二型糖尿病、一些癌症、和认知健康问题。当然，各人的生活和饮食习惯各有不同，绝不能「One size fits all」，如有任何营养疑问，建议咨询你的医生及营养师。

吴慧妍

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2026-03-04 02:00 HKT
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