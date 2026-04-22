李居明 - 新光未了情 六月西九再创高峰 | 李居明大师会客室

一年前的3月3日告别新光之后，我一直积极寻求延续新光粤剧的机会，亲自拜访西九文化区的负责人，恳请能让新光戏宝继续在香港上演，不是做一套戏，而是做六套戏。可惜2026年全年西九档期早已爆满，有幸得西九负责人厚爱，成功拨出今年6月份的档期，令「新光当代戏剧节」的愿望能够实现，而余下三套戏将会在下半年于沙田大会堂公演。



还有好消息是，这三套粤剧首日的卖票情况非常热烈，更创下新光12年来首日票房最高纪录，足以证明观众对于粤剧的热情，也是对于新光粤剧戏宝的肯定和支持，非常感恩。



日前，戏剧节三大戏宝的主要演员与新闻界朋友见面。坐在我身边的有龙贯天、盖鸣晖、陈鸿进等大老倌，也有蓝天佑、郑雅琪、梁心怡等年轻一代粤剧新秀，由七十年代一直活跃于舞台，至今屹立不倒的红伶，到现在崭露头角的新秀，横跨香港粤剧界几十年的粤剧从业员，是代表香港粤剧的传承，意义非凡。



我在新光十二年中，成功走出两条粤剧路线，其一是传统粤剧，其二是近代史粤剧。近代史粤剧是突破传统粤剧多取材自才子佳人或神话传说的框架，直接以近代真实政治人物为主角，后来又发展成「追上新闻最前线」的时事粤剧，又有跨界名人参与演出，成功吸引了老中青的观众，甚至吸引内地同胞组团来看这些在内地看不到的题材。特别是《粤剧特朗普》，香港人几乎无人不晓，至今已写到5.0版本，每一次演出都有令人惊喜的新桥段。虽然剧本荒诞且穿着时装，但我坚持保留粤剧传统的「唱做念打」，邀请香港粤剧界最顶尖名伶、拍和和武师等，是一次不容错过的戏剧盛会。六月诚邀您来西九一起见证新光文化的延续！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明