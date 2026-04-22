张诺 - 鲜味飨宴 | 任意行

若有外地朋友来香港旅游，我总喜欢带他们逛海鲜市场。流浮山的蚝香、鲤鱼门的渔港风情，更能让朋友体验本地的独特饮食文化。



上周日又领着几位海外友人，由尖沙咀坐渡轮往鲤鱼门进发，到朋友推介的巨记海鲜酒家，喜欢这店大厨的手艺。我们买了石斑、长脚蟹、龙虾与海虾，还有肥嘟嘟的蛏子与南非鲍鱼。各人看着那晶莹剔透的鱼缸水花四溅，未吃已先兴奋。



趁着饭前空档在附近逛逛。下午五时多的阳光已稍稍收敛，加上海风徐徐吹来，让人悠然自在，石滩上聚满了嬉戏游人，堤岸上不少人在垂钓。对岸的筲箕湾与西湾河楼景，这么近又那么远。往东边眺望，正巧一艘巨轮从蓝塘海峡缓缓驶入维港，那一刻的剪影，定格了香港渔港的前世今生。



开饭了。椒盐中虾炸得金黄酥脆，连壳吃最是惹味；炒班球火候精准，鱼肉雪白爽滑；南非鲍鱼以最经典的果皮清蒸，软糯中带一抹陈皮幽香。蛏子铺满蒜蓉粉丝，吸饱了海鲜精华；而最得人心的，始终是那碟金黄浓稠的芝士龙虾配伊面。众人顾不得仪态，拿着刀叉钳子埋头苦干，吃得指头沾满咸香，笑声与杯盘碰撞声交织在一起。



在高楼林立的市区，仍可享受这悠闲的渔村风情，正是香港的魅力。



张诺