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李纯恩 - 心安理得就好 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
6小時前
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生活 专栏
內容

　　这天跟朋友聊天，她说看通胜说她今年犯太岁，心中总是有些忐忑。我说不怕，现在的日子过得特别快，年头说你犯太岁，你有些惊，但还来不及细细品味，时间就刷一下过去了。你看，好像昨天还在过新年，一眨眼，已经四月下旬，五月便在眼前，放个假，做不了几件事，到六月了，一年便过了一半。上半年如此，下半年也一样，不知不觉，眨几下眼，新年便到了，即使忐忑，一年也不会太难过，对不？

　　朋友听我这一说，觉得有些道理，只愿日子再过得快些，快些过完这一年。

　　我没跟朋友说的是，许多事情是心中有，便有，心中没有，便没有。只要不上心，平常过日子，日子便也平常过了。活了几十年，总会接二连三遇到些诸如犯太岁的命理之说，与其惴惴不安，不如置之度外，不知不觉，便过了要小心这个注意那个的一年。这也就平安无事了。若真有些什么事，也不过是兵来将挡水来土掩，不作多想，便也过了。

　　平时过日子也是如此，遇到事情专心解决就是，如果太多想法，反而容易瞻前顾后，没来由的舍本求末，搞乱了自己。便如这个听说自己今年犯太岁的朋友，心里总是惦着这一章，只要碰到些事情就往这上头想去，日子少不免过得忐忑。反之，就算人家告诉你犯太岁，置之一笑，或阿Q式想想，要是你的太岁真的要跟你过不去，你也躲不了，不如正常过日子，这日子也就过得心安理得了。

李纯恩

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2026-04-21 02:00 HKT
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