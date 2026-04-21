Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 胖橘猫 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　开始的时候是因为喜欢微信影音号里的一只胖乎乎的橘猫，橘猫由AI生成，在绿水青山的环境里天天捞鱼采菜，然后回家做饭，做出来的饭菜都十分吸引，胖橘猫吃得特别香，非常讨喜，比看真人教做菜有趣得多。这只猫还有一只老虎和一些其他的动物朋友，煮了饭就请来一起开餐，好快乐。

　　影片里的胖橘猫只会发出一些伊伊呀呀的声音，不会说话，但有表情和动作配合，特别可爱。后来创作者又出了一个胖橘猫的日常故事系列，开始让橘猫叙述日常事情，牠开口讲话了，讲的还是一口广东腔国语，生动极了。这猫说的内容很广，涉及衣食住行，还有人生智慧和人性特质、男女关系，遣字用词十分幽默，加上那一口广东腔官话，灵动活泼，越发讨喜。最经典的是这只猫有时候在说完一串话之后，会突然用广东话爆一句「我丢你法海！」这句猫话外省人不明所以，但广东人听了，十个人有十一个人会笑出声来。

　　这一切如果由真人来演绎并没甚么好笑，但被一只大胖橘猫演出来，真是人见人爱。于是爱上了这只猫，天天看，大数据知道我喜欢，也天天推胖橘猫的新花样给我看。几个月下来，带来了许多欢乐。后来，大胖橘又用上了其他方言的口音，比如北京腔和东北腔，近来又说起了上海话，但都不如那一口广东官话那么传神，尤其是那一句「我丢你法海！」真是绝了。

　　上个月我开「猫在哪里」画展的时候，记者问我为甚么这么喜欢画猫，我说因为猫最像人，又比人有趣。今天说的AI大胖橘之所以讨人喜欢，也是这个道理，牠其实是个猫样的人，动静才那么有趣，如果换了人样，我就不会捧场了。

李纯恩

最Hit
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
19小時前
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
01:42
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
即时国际
8小時前
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
影视圈
6小時前
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
饮食
9小時前
麦当劳隐藏点餐技巧！ 1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
15小時前
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
01:02
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
影视圈
11小時前
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
2026-04-19 19:30 HKT
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
饮食
15小時前
前女警自爆云南泼水节执勤遭水枪射私处，还被泼过热水。
00:34
云南泼水节︱前女警自爆执勤遭水枪射私处 还被泼过热水｜有片
即时中国
18小時前
更多文章
李纯恩 - 恭喜朱家欣 | 好好过日子
　　第四十四届香港电影金像奖颁奖典礼前两天，中午跟朱家欣兄饮茶，恭喜他获大会颁发终身成就奖，以表彰他对香港电影事业作出的贡献。 　　家欣兄是香港电影电脑特技效果的先驱，几十年来也为香港影坛培养了许多优秀人才，这次获奖实至名归，奖项又由好朋友周润发颁发给他，更是锦上添花，可喜可贺。 　　家欣兄除了是香港电影和广告界的翘楚之外，自己也是摄影家。他是著名的古董镜头藏家，钟情印象画派的风格，尤
2026-04-20 02:00 HKT
好好过日子