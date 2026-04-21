李纯恩 - 胖橘猫 | 好好过日子

开始的时候是因为喜欢微信影音号里的一只胖乎乎的橘猫，橘猫由AI生成，在绿水青山的环境里天天捞鱼采菜，然后回家做饭，做出来的饭菜都十分吸引，胖橘猫吃得特别香，非常讨喜，比看真人教做菜有趣得多。这只猫还有一只老虎和一些其他的动物朋友，煮了饭就请来一起开餐，好快乐。



影片里的胖橘猫只会发出一些伊伊呀呀的声音，不会说话，但有表情和动作配合，特别可爱。后来创作者又出了一个胖橘猫的日常故事系列，开始让橘猫叙述日常事情，牠开口讲话了，讲的还是一口广东腔国语，生动极了。这猫说的内容很广，涉及衣食住行，还有人生智慧和人性特质、男女关系，遣字用词十分幽默，加上那一口广东腔官话，灵动活泼，越发讨喜。最经典的是这只猫有时候在说完一串话之后，会突然用广东话爆一句「我丢你法海！」这句猫话外省人不明所以，但广东人听了，十个人有十一个人会笑出声来。



这一切如果由真人来演绎并没甚么好笑，但被一只大胖橘猫演出来，真是人见人爱。于是爱上了这只猫，天天看，大数据知道我喜欢，也天天推胖橘猫的新花样给我看。几个月下来，带来了许多欢乐。后来，大胖橘又用上了其他方言的口音，比如北京腔和东北腔，近来又说起了上海话，但都不如那一口广东官话那么传神，尤其是那一句「我丢你法海！」真是绝了。



上个月我开「猫在哪里」画展的时候，记者问我为甚么这么喜欢画猫，我说因为猫最像人，又比人有趣。今天说的AI大胖橘之所以讨人喜欢，也是这个道理，牠其实是个猫样的人，动静才那么有趣，如果换了人样，我就不会捧场了。



李纯恩