林国诚 - 桃花偏财运 | 五里山

正东方。八白星是三吉星之一，但已进入九运第3年，过去的当运星开始要休息，今年还有一点余气，仍以小吉论，唯今年的八白土星入木乡，再被天心所泄，吉气减低，属于平安无碍的方位。



大门：用啡色地毡。



大厅的东方：放瓷制的吉祥寓意的摆设，如福禄寿或白瓷弥勒佛，亦可放1瓷制聚宝盘，内放五色碎石，藏密的财神宝瓶亦可放在东方，方位要加灯，明亮，聚积财气，高度要40吋。



办公室的东方：在东方用1白瓷碗，内放8粒合桃，财神宝瓶和宝袋，是最好的选择。



睡房的东方：可放夹万，夹万内放1白瓷碗，内盛满五色豆，亦可放瓷制聚宝盘，五色碎石垫底上放钱。



吉利的月份：农历七月、八月。



不利的月份：农历二月、五月、十一月。



东方不可动土的月份：农历二月、三月、十一月、十一月。



中宫。一白贪狼星入中，是今年的次吉星。贪狼星亦为三吉星之一，亦是九运的未来吉星，主偏财、桃花和催丁的主要星辰。一白水是非常重要的平衡，今年火气特盛，中宫调放适宜丙午年提升风水的秘技，自会胜人一筹，唯无心加强元旦盘而尅流年一星，流年星变弱，需要用强金扶持。可在全屋的中间位置，多在走廊和客厅的交接位置，用一铜盘盛满清水，旁边放一铜制有尾的猪或者鱼。



催旺中宫的月份：农历三月、八月、十二月。



不利的月份：农历四月、七月。



不可动土的月份：农历四月、五月。



全年最佳催旺时间。丙午年的流年、流月、流时、流刻，最旺的时间为西历9月17日上午11时30分，在这时刻重新启动或多加1个流水装置在东南方，多加1只铜猪或铜鱼在中宫，可催动全年最旺的财星。



林国诚