Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林国诚 - 桃花偏财运 | 五里山

五里山
五里山
林国诚
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　正东方。八白星是三吉星之一，但已进入九运第3年，过去的当运星开始要休息，今年还有一点余气，仍以小吉论，唯今年的八白土星入木乡，再被天心所泄，吉气减低，属于平安无碍的方位。

大门：用啡色地毡。

大厅的东方：放瓷制的吉祥寓意的摆设，如福禄寿或白瓷弥勒佛，亦可放1瓷制聚宝盘，内放五色碎石，藏密的财神宝瓶亦可放在东方，方位要加灯，明亮，聚积财气，高度要40吋。

办公室的东方：在东方用1白瓷碗，内放8粒合桃，财神宝瓶和宝袋，是最好的选择。

睡房的东方：可放夹万，夹万内放1白瓷碗，内盛满五色豆，亦可放瓷制聚宝盘，五色碎石垫底上放钱。

吉利的月份：农历七月、八月。

不利的月份：农历二月、五月、十一月。

东方不可动土的月份：农历二月、三月、十一月、十一月。

　　中宫。一白贪狼星入中，是今年的次吉星。贪狼星亦为三吉星之一，亦是九运的未来吉星，主偏财、桃花和催丁的主要星辰。一白水是非常重要的平衡，今年火气特盛，中宫调放适宜丙午年提升风水的秘技，自会胜人一筹，唯无心加强元旦盘而尅流年一星，流年星变弱，需要用强金扶持。可在全屋的中间位置，多在走廊和客厅的交接位置，用一铜盘盛满清水，旁边放一铜制有尾的猪或者鱼。

催旺中宫的月份：农历三月、八月、十二月。

不利的月份：农历四月、七月。

不可动土的月份：农历四月、五月。

　　全年最佳催旺时间。丙午年的流年、流月、流时、流刻，最旺的时间为西历9月17日上午11时30分，在这时刻重新启动或多加1个流水装置在东南方，多加1只铜猪或铜鱼在中宫，可催动全年最旺的财星。

林国诚

最Hit
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
19小時前
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
01:42
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
即时国际
8小時前
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
影视圈
6小時前
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
饮食
9小時前
麦当劳隐藏点餐技巧！ 1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
15小時前
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
01:02
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
影视圈
11小時前
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
2026-04-19 19:30 HKT
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
饮食
15小時前
前女警自爆云南泼水节执勤遭水枪射私处，还被泼过热水。
00:34
云南泼水节︱前女警自爆执勤遭水枪射私处 还被泼过热水｜有片
即时中国
18小時前
更多文章
林国诚 - 增强文昌运 | 五里山
　　东北方。四绿文昌星临东北方、阴阳二木入土乡，文昌星力量较弱。文昌星对莘莘学子的学业运尤为重要。对文职事业、教育、出版业等行业有利。甚至对求职员工都有帮助。 　　文昌星亦对修心正念、思想清晰和专注力都很有帮助，今年东北方犯上年煞全年不宜动土。 　　大门：门外用灰色、门内用绿色地毡，门中央挂竹片画1张。 　　大厅：东北方用玻璃水养富贵竹4枝，在30吋高位置，可加高放1个9层通木制
2026-04-14 02:00 HKT
五里山