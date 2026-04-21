KellyChu - 由算力比并发展至人性理解 AI企业高薪聘新闻系哲学系等学生 | Executive日记

AI发展潮流里，处处是机遇，文科生亦可以喺就业市场逆袭！Meta、Google、Microsoft等国际科企巨头，虽然一边利用AI代替人力，裁减大批程式员；但同时，最近却用近30万美元（约235万港元）年薪，抢聘新闻、哲学、文学系毕业生，因为AI行业正从「算力比并」，发展到比「价值观、表达能力以及对人性的理解」。



其实AI公司Anthropic负责安全嘅联合创始人，亦系英国文学专业出身；最近Anthropic更专门请哲学博士做「驻场哲学家」，每日只做一件事，就是帮AI写「宪法」，定义AI嘅行为准则，例如乜嘢可以做、乜嘢唔可以做；甚么是对、甚么是错等。



内地网络安全供应商360集团创始人周鸿祎亦喺网络分享，科技圈现时已不流行自己写代码，而系清楚表达需求，等AI代写，意味编程嘅本质，已转为「表达清楚」，未来系要比谁「更会表达，更懂人、更能把复杂问题讲明白」。



另外，AI公司招募文科生嘅职位占比，已从5%大升到30%，但预料9成纯文科生，照样攞唔到高薪职位，因只会写文章嘅文科生一样会被取代。所以，Kelly就建议，如果同学仔偏理科，就要多读人文、练习表达；如果偏文科，就要学识用AI。



KellyChu