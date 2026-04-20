KellyChu - 邓炳强带队江「随团」 考察沙头角开放旅游盛况 | Executive日记

北区龙舟邀请赛昨日在沙头角码头举行，今年有88支队伍参加，场面热闹。保安局局长邓炳强和旅游界立法会议员江旻憓都有出席活动，同日到莲麻坑边境禁区路段考察，为规划沙头角未来发展作好准备。邓炳强亦亲民与街坊寒暄叙旧，形容此行「不亦乐乎」。



邓炳强于社交平台发文称，佢星期日一早带议员同旅游业议会代表去到莲麻坑边境禁区路段考察，向大家讲解巡逻路段情况，并听取业界对开放路段同放宽禁区证申请嘅意见。之后佢再带大家去保安局为开放沙头角边境禁区旅游规划嘅景点考察，顺便试行来往中英街嘅「智能通道」，感受沙头角嘅发展。



当日局长一行撞正举行「北区龙舟邀请赛」，邓炳强形容沙头角人声鼎沸，逼满龙舟好手同旅客，热闹非常。而佢最开心嘅系见返唔少沙头角街坊老友，大家寒暄聚旧，不亦乐乎！禁毒处亦在场设置咗游戏摊位推广禁毒讯息。



KellyChu



邓炳强江旻憓一行考察沙头角。