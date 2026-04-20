Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 邓炳强带队江「随团」 考察沙头角开放旅游盛况 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
8小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　北区龙舟邀请赛昨日在沙头角码头举行，今年有88支队伍参加，场面热闹。保安局局长邓炳强和旅游界立法会议员江旻憓都有出席活动，同日到莲麻坑边境禁区路段考察，为规划沙头角未来发展作好准备。邓炳强亦亲民与街坊寒暄叙旧，形容此行「不亦乐乎」。

　　邓炳强于社交平台发文称，佢星期日一早带议员同旅游业议会代表去到莲麻坑边境禁区路段考察，向大家讲解巡逻路段情况，并听取业界对开放路段同放宽禁区证申请嘅意见。之后佢再带大家去保安局为开放沙头角边境禁区旅游规划嘅景点考察，顺便试行来往中英街嘅「智能通道」，感受沙头角嘅发展。

　　当日局长一行撞正举行「北区龙舟邀请赛」，邓炳强形容沙头角人声鼎沸，逼满龙舟好手同旅客，热闹非常。而佢最开心嘅系见返唔少沙头角街坊老友，大家寒暄聚旧，不亦乐乎！禁毒处亦在场设置咗游戏摊位推广禁毒讯息。

KellyChu
 

邓炳强江旻憓一行考察沙头角。
邓炳强江旻憓一行考察沙头角。
最Hit
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
社会
20小時前
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
影视圈
11小時前
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
影视圈
10小時前
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
影视圈
2026-04-19 09:00 HKT
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
2026-04-18 17:01 HKT
伊朗局势｜特朗普：美军向伊朗货船开火并扣押 据报伊朗拒绝参与第二轮谈判｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普：美军向伊朗货船开火并扣押 据报伊朗拒绝参与第二轮谈判｜持续更新
即时国际
1小時前
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
影视圈
20小時前
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
14小時前
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
饮食
23小時前
更多文章
深港名家同台献艺，尽展中西乐韵魅力。
KellyChu - 港台走进前海搞音乐会 两地顶尖音乐家齐演奏 | Executive日记
　　香港电台近年积极「走出香港」搞活动，向海内外不同观众介绍自家节目，同时促进双方文化交流。港台第四台上周六首度联同前海管理局，在深圳万象前海天幕广场举行咗一场难得的跨地域音乐盛会。音乐会集合深港两地顶尖音乐家同台献艺，尽展中西乐韵独特魅力。 　　2025年「世界口琴大赛」大奖得主—口琴组合「RedBricks」为音乐会揭开序幕，以全新方式演绎香港金曲《数字人生》及《当年情》；笙演奏家卢思泓
8小時前
Executive日记
麦当劳继续送上至抵优惠。
KellyChu - Shake Shake薯条 「$1大可乐」回归 麦当劳4道菜餐 限时40蚊起有得叹 | Executive日记
　　麦当劳App第16周继续送上至抵优惠。星期一起，买任何人气著数套餐包括：脆辣鸡腿包、猪柳蛋汉堡、麦乐鸡（6件）或麦炸鸡（2件）4道菜餐配新地、脆香鸡翼、苹果批或鱼柳包只需$40起，深受欢迎嘅Shake Shake薯条及「$1大可乐」优惠同时再度回归，懂得搭配随时可以为自己悭返笔！ 　　麦当劳App由4月20日起将限时推出「人气著数再著数」优惠，所有「人气著数套餐」包括$34脆辣鸡腿包套餐
2026-04-18 02:00 HKT
Executive日记