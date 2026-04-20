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李梦 - 再思中国人的精神 | 在岛上读书

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李梦
8小時前
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　　重读「文坛怪杰」辜鸿铭经典名作《中国人的精神》，感慨书中言论道理，时隔百年仍历历在目，常读常新。

　　本书初版于1915年，原名《春秋大义》，作者写此书时，正逢民国纷乱与一战阴霾交织。西方列强用枪炮践踏中国，国运衰颓，志士仁人前仆后继探索救亡图存之路。彼时的辜鸿铭，反对陈独秀和鲁迅等提倡的「新文化运动」，更不追逐「全盘西化」，他的立场虽不进取，可他融会东西文化而写下此书，却是鞭辟入里，引人深思。

　　书中，辜鸿铭用四个词来总结中国人的特质：深沉、博大、纯朴、灵敏。在他看来，「美国人博大、纯朴，但不深沉；英国人深沉、纯朴，却不博大；德国人博大、深沉，而不纯朴；只有中国人，全面具备了这四种优秀精神特质。」他不吝对中国人精神的赞美，称其是一种「永葆青春的精神」。

　　一百多年过去，重读此书，仍令精神为之一振。辜鸿铭直言：「洋人不会因为我们割去发辫、穿上西装就尊重我们；只有展现中国文化的真相，才能赢得尊敬。」今天的我们，面对如此快速更迭的时代环境，以及东西文化频密的互动和往来，同样需要保有文化的自信。诚如作者所言：「我们中国人身上，有其他任何民族都没有的、难以言喻的东西，那就是温良。」

　　如是温良，在战争频仍、全球化面临危机的当下，显得尤为可贵，尤有力量。

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