李纯恩 - 恭喜朱家欣 | 好好过日子

第四十四届香港电影金像奖颁奖典礼前两天，中午跟朱家欣兄饮茶，恭喜他获大会颁发终身成就奖，以表彰他对香港电影事业作出的贡献。



家欣兄是香港电影电脑特技效果的先驱，几十年来也为香港影坛培养了许多优秀人才，这次获奖实至名归，奖项又由好朋友周润发颁发给他，更是锦上添花，可喜可贺。



家欣兄除了是香港电影和广告界的翘楚之外，自己也是摄影家。他是著名的古董镜头藏家，钟情印象画派的风格，尤其是莫奈的作品，为此好几次专程到法国，住在莫奈故居的小镇上，天天猫在莫奈故居花园的莲花池边，用大光圈的古董镜头捕捉光影瞬间，拍出跟莫奈笔下相似的画面和韵味，用印象派的摄影向印象派大画家致敬，真是少点热诚都做不到。



他的摄影作品如诗如画，非常令人陶醉。这也是我们见面时经常说到的话题，一样爱好可以做到极致，是最开心的事情。但每当我说可以开个摄影展的时候，他又很犹豫，那是因为以他事事追求完美的性格，一个展览要办得称心如意不容易。



他也是没法放下香港电影的，对于这个行业依然充满赤子之心，他的许多徒弟如今都在影坛独当一面，他对于今日香港电影的情况也了如指掌，脑子里又创意不断。现在这个奖是对他以往的成就做了肯定，但我想他一定不会就此止步，因为他终生是属于电影的。



李纯恩