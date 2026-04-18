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谭纪豪 - 世界阅读日 | 无名指

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谭纪豪
7小時前
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生活 专栏
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　　4月23日是莎士比亚忌日，也是联合国教科文组织发起的「世界图书及版权日」，亦称为「世界阅读日」，旨在推广读书，维护版权。

　　读书风气是个抽象概念，一言难尽。如果数据能说话，以每年香港书展入场人次判断，我们大概是全世界最爱阅读的地方。香港公共图书馆响应世界阅读日，主办以儿童和青少年为对象的创作比赛，名为「书页间的幸福时光」，联动教育系统来做，数据肯定有支持，只希望年轻人真能从书页间找到幸福，而不是「又多一份功课」。

　　说起图书馆，我仍偶尔用上世纪市政局签发的图书证去借书，每次路过儿童图书馆都会见到有趣现象－－小朋友在看书，父母却在看手机。我不知这些家长是怎样想的，自己不读书又如何说服孩子阅读呢？哪怕装模作样翻几页也好过「你有你读书，我有我追剧」吧？其实追剧本无罪，手机亦平常，别双重标准，一家人齐上齐落，一起读实体书，一起滑手机看短片也是天伦之乐，重点是，在书页间屏幕里都能得着。

　　我对小朋友用电子产品并不反感，用得其所便行。最近和朋友在餐桌上「辩论」，我还站在「电子学习」的正方。如果阅读的目标是追求知识，看一条高质量网络短片也同样做得到；若小说能引领读者经历多重宇宙，剧集也一样可以。不当使用手机会坏眼伤颈，看书姿势错误亦会腰酸背痛；在恰当光线以正确习惯阅读是常识，纸书手机都一样。唯一让我无法反驳的是，网络资源散乱且可靠性较低，图书出版社有专业编辑把关，比随便一个网红都靠谱，希望AI将来有能力筛查错误资讯，那网民就有福了。（IG︰ @tamkeiho）

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谭纪豪

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