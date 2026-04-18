李纯恩 - 涂脂抹粉上战场 | 好好过日子

大陆有部古装电视剧上演，给人骂得要死。这倒还不是甚么剧情之类的问题，而是戏中男主角是一个久经沙场的将军，却找了个小鲜肉去演。小鲜肉男生女相，脸上搽了厚厚的粉，唇膏抹出了红唇，硬生生弄出一张美图脸，率领千军万马的时候，不忘眼波流转。如此一个细皮嫩肉公公模样的「大将军」，简直在侮辱观众智慧，当然引来众声喝骂。



制作单位也不怕笑话，还预先播出摄制的幕后片段，只见这个大将军「骑马奔驰」的镜头，只是让他骑在一匹前后摇晃的机器马上作状驰骋，拍完后加上电脑特技，就算完成了。这也让观众非常不爽，他们截出当年电视剧《三国演义》的片段，戏中人物个个英姿勃发，立马横刀，满屏幕的男子气概。如此一比较，现在的小鲜肉真是连女娃都不如。



其实这也是普遍现象，不知有多少电视剧这样小鲜肉化了，不管是武侠剧还是战争戏，里面的男女不管是侠士还是抗日英雄，个个都美妆美得像活动的蜡像，后期再加上电脑美图，张张粉脸上好像一点瑕疵都没有，像活在一个没有灰尘的世界里，就算从战场上打完仗回来，也都是细皮嫩肉一尘不染。这样的戏剧，竟然大行其道，也难怪这个行业的质素越来越差。



许多所谓的小鲜肉年纪其实都不轻了，卸了妆，那张脸就像脱掉了画皮一样。这本来就是真面目，演员也总有从小鲜肉变老腊肉的自然过程，但现在自然的事情从一开始就弄得不自然，男人脸上不涂厚脂粉不敢出来见人，三十多四十岁还坚持扮成大妈们心目中的小鲜肉，如此扭曲的心态，不要说男子气概，就是做个普通男人都成问题。于是许多艺人，似乎都可以去泰国客串歌舞表演了。



李纯恩