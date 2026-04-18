KellyChu - 保安局伙26部门宣传禁毒 可爱吉祥物出post跳新舞 | Executive日记

​ 保安局禁毒处联同禁毒常务委员会早前推出「听我讲：一齐企硬 唔take嘢」大型禁毒宣传活动，并邀请著名艺人郭富城参与全新政府禁毒宣传短片。郭富城发挥舞王本色，为是次禁毒口号配上型格舞步，成为一时热话。保安局昨日更联同26个政府部门一齐出post，由各部门嘅可爱吉祥物大跳禁毒新舞步，带出禁毒讯息。



禁毒处近年积极运用创新及多元化嘅宣传手法，提升市民特别是青少年嘅抗毒意识。继邀请郭富城成为「荣誉禁毒专员」并推出禁毒新舞步后，昨日联同26个政府部门一齐出「听我讲」posts，透过大型跨部门协作宣传禁毒讯息，劝喻年轻人「一齐企硬唔take嘢！」



各部门出post都充满心思，由自身吉祥物带出该部门嘅重要宣传讯息，同时一齐学城城大跳禁毒新舞步，几有创意。当中好多个部门吉祥物Kelly都系第一次认识，又学到新嘢。



KellyChu