姚柏良 - 「四维」打造美丽北都 | 旅有良言

这周二，笔者参加了香港理工大学举办的第三季「理大北都未来论坛：共建美丽北都」，聆听了学界、政府及社会各界对北都发展的探讨，也参与了后续的圆桌讨论，深受启发。香港北部都会区建设，不仅是香港科技发展的转型机会，更可借鉴「美丽中国」绿水青山就是金山银山的理念，以生态、经济、文化、组织四个维度，构建北都。



首先，在生态和经济维度上，北都拥有米埔、三宝树及塱原的连片湿地保育系统，更坐拥毗邻深圳的独特边境区位。这既是生态屏障，也是港深双城之间珍贵的蓝绿缓冲带。可借鉴杭州青山村「治水带动业态」的经验，以生态修复撬动产业升级，吸引绿色科技、可持续渔农业与文旅体验落地，让「绿水青山」转化为居民与社区可共享的发展红利，走出与深圳的协同发展之路。



其次，在文化维度上，北都拥有独特的祖堂文化、客家文化与民俗传统，可参考「自然造物」的民艺再造模式，以设计力量活化非遗，构建「在地文化＋当代生活」的转化路径，让传统手艺重回日常，让乡愁有处安放，让独属于香港的风景得以延续。



最后，在组织维度上，引入「感知地图」与「感性工程」机制，搭建政府、社区、学界、企业协同的「第三空间」。借助空间数据平台，旅客和市民在出发前便可清晰掌握行山径、单车径的生态资讯，让规划可视、参与可及。同时，以情感共振推动多元共治，落实社区营造，让居民与不同持份者共同参与北都的规划与运营。



笔者认为，北都的建设应善用其独特的边界区位与生态本底，塑造「人与自然和谐共生」与「港深双城景观」两大核心魅力，让发展成果惠及更多市民，建设北都成为宜居宜业宜游的美丽新都会。



姚柏良