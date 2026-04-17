郭志仁 - 边个系Cherry？ | 九宫格

以下是上星期，一对情侣的真实对话。



男朋友：「寻晚我去呢间小店食饭，有个厨师曾经喺米芝莲法国餐厅做过，所以啲菜式都几特别同创新。（打开电话相簿）呢个甜品就系扮鱼子酱，其实系黑芝麻西米配炖蛋，甜品个名叫『门徒』。」



女朋友：「几得意㖞……」忽然，她留意到相片顶部有个英文名Cherry，于是问：「边个系Cherry？」



男朋友：「咩Cherry呀？」语气略带心虚。



女朋友：「你望吓张相，上面写住Cherry。」



男朋友秒速回带，当晚的确有跟女生调情，但记忆中并非叫Cherry。电光火石，终于解开谜团，满脸镇定回答：「Cherry，即系樱桃街呀，寻晚𠮶间餐厅喺樱桃街Cherry Street。」男友成功化解危机。



那道甜品「门徒」，当晚朋友都好奇问：「同《圣经》有关？」餐厅负责人笑着解释：「唔系唔系，系同刘德华主演嘅电影《门徒》有关。」有看过的人会心一笑。



电影《门徒》其中有一幕，刘德华饰演的毒贩与家人到泰国一间高级餐厅用餐。先来一支1982年Petrus红酒，再点鱼子酱。侍应拿出磅秤准备按重量计价，刘德华神情不悦，大声呼喝餐厅经理：「你呢度咁少够边个食啊？一人一罐！攞走个磅佢。」只要在影片搜寻平台输入「门徒鱼子酱」，就会找到相关片段。



当晚，小店负责人也预备一人一罐「鱼子酱」甜品。



「看看我的心，似是醉了樱桃，人如熟了樱桃。」陈百强－－《恋爱预告》



郭志仁