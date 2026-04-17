林靖风 - 乒乓、高达与犯罪 | 优雅以后

《Marty Supreme：癫造之才》是一部演绎了自信与自负的闹剧，完美地厘清了年少气盛的定义，以自身的自信，只顾着自己的利益来达到所追求的一切。整个故事都处于混沌的状态，不幸的事情接踵而来；在还没有解决危机之前，另一个危机已经出现。「我的人生正在崩溃，但我会想办法解决。」以自信生活的马提，并没有任何真正能停下来的时刻。



《犯罪101》以冷静与冲动之间的对比，讲述在人性被扭曲的社会制度下，人们如何在狭缝中委曲求全，完整呈现出一场「时势所逼」的悲剧。故事除聚焦于劫案本身外，亦从感情与行事方式等多角度描写主角詹姆士。正如从事保险业的莎朗所言：「因为在混乱中长大的人渴望规律。」詹姆士也只是希望能找到一个教他成为一个「人」的人。



《机动战士高达 闪光之凯萨卫 瑟茜的魔女》延续了凯萨卫对琪琪的情感，并从个人欲望延伸至对人类命运的探讨。动画亦承续了《机动战士高达》系列一贯的美学风格；不仅在机械设计上精确，亦在城市描写及空中决斗中展现出细腻的观察力。电影中的主题曲《Sweet Child O’ Mine》亦衬托出凯萨卫对琪琪的情感，让整个故事最终回归至个体意念的延续。



林靖风