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李纯恩 - 投机要靠特朗普 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
5小時前
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生活 专栏
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　　坐小巴，听见坐在后面两个师奶聊天，一个说：「霍尔乜嘢兹海峡又锁住了。」闻言不由肃然起敬，香港师奶这么有国际视野，真要竖起耳朵好好听听。

　　只听另一个师奶接口：「都系特朗普呢只衰嘢咯！日日出口术！唉，如果早点知佢噏乜嘢就好啦！」原来是两个买股票的师奶，因为伊朗战事消息瞬息万变，股市一天一变，师奶防不胜防，买跌它升，买升它跌，连连亏损。但听她们语气，是不信邪的，有着非常强烈的转亏为盈的坚强决心。

　　接下来两人一起骂特朗普不是东西，说他天天说话不算数，却天天影响股市起落。说得咬牙切齿，十分肉紧。我在前座听着听着便想，两个师奶虽然恨煞了特朗普，但若有一个机会认识特朗普，大概会飞扑而去。

　　特朗普天天说话，全球股市天天跟着他的口风发生变化，本来就是投机市场，现在更是趁此机会炒作。这便想到，在这个投机市场里的人，大概有不少梦想可以和特朗普做朋友，每天通通气，只要知道这个多口总统第二天会说甚么，或者会在推特写甚么，那就发达了。

　　实际上这样的人有没有？一定有。还很有可能跟特朗普很亲近，往往可以在第一时间得到消息，马上行动，转眼就赚大钱。这也是为甚么美国有关部门已在调查前阵子在油价暴跌前夕的巨额抛空行为，如此精准的股市操作，其中想必有内情。只是这种事情永远道高一尺魔高一丈，调查不容易，没等调查出个结果，坐在我后面的两位股票师奶若是还那样相信胜利的话，大概已经家徒四壁了。

李纯恩

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