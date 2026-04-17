胡慧冲 - 是隆路20万人的启示 | 笔泰冲动

随着曼谷街头的水枪声渐渐平息，今年的泰国泼水节正式告一段落。回看今年的盛况，实在不得不佩服泰国这份「Amazing」的生命力。在最高峰的一天，单是曼谷市内的是隆路（Silom），据统计就有超过二十万人参与。二十万人是一个甚么概念？是隆路并非一个省份，仅仅是市中心区区几条街道，其聚集的人口竟然已经超越了泰国某些省府，甚至是一些地区的总人口。这种摩肩接踵、寸步难行的画面，确实令人诧异。



更令人感到不可思议的是，泰国多年来举办如此大规模的泼水节，在秩序管理上竟有一种奇妙的韧性。在如此高密度的人群中，最担心的莫过于突发事件引发的人踩人意外。诚如坊间戏言，别说发生重大事故，即便是有人开一个响亮的玩笑或意外声响，在极度挤拥下都极易引发恐慌性逃窜。然而幸好多年以来，这种大规模的人命伤亡意外鲜有发生，这份大幸背后的协调与运气，同样令人感到Amazing。



而在这场狂欢中，最让人触动的是泰国年轻人那份「最紧要好玩」的纯粹。不少从外省来到曼谷参与盛事的青年，未必有预算寻找住宿或洗澡的地方，全身上下可能就只有一套衣服鞋袜。他们在街头经历着「湿完又干、干完又湿」的循环，即使没有干爽的衣物替换，依然能全程投入。尽兴过后，或许就直接穿着这套湿透的衣服返回家乡。对于体力与意志已不如前的我们来说，如今大多只能站在一旁「影咗当玩咗」。但亲历过是隆路那种万头攒动的场面，那份震撼感绝对是一生难忘，也再次印证了泰国旅游业那种难以复制的魅力。



胡慧冲