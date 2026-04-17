Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄诗诗 - ARGO酒吧 新鸡尾酒酒单 | 诗诗酒乐园

诗诗酒乐园
诗诗酒乐园
黄诗诗
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　早前我朋友生日，我问她一起去鸡尾酒吧庆祝好吗？她十分雀跃，因为她甚少去鸡尾酒吧。其实香港有这么多世界级得奖酒吧，绝对应该让更多人认识。既然她甚少去，我希望找一间酒吧让她玩得高兴又难忘，现场气氛最好带点玩味，我立刻想起香港四季酒店的ARGO酒吧，它是亚洲50最佳酒吧2025年排名第11位，他们的欢迎气泡酒好特别，加入了熊仔软糖很可爱，一开始便给大家一个开心的氛围。

　　最近ARGO酒吧推出全新EXPLORATION鸡尾酒酒单，分别有三章，致敬香港匠人精神！第一章是以本地跨界协作为核心，第二章是以时令旅程为核心，第三章是以恒久经典的ARGO珍藏酒款为核心，总共26款鸡尾酒。很难一次过试完整个鸡尾酒酒单，今次试了数杯，下次再试其余的新鸡尾酒。我喜欢其中的Broth & Soul，以珍姐火锅为灵感，味道真是有点似火锅汤底，非常有趣！另外，亦喜欢Herbal Boulevardier，当鸡尾酒的冰慢慢地溶化，每一口都带出不同甘涩味，很特别。还有带本土气色的Hong Kong Punch，向香港的啡茶文化致敬，与位于佐敦80年老楼内的大安茶冰厅联手创作，相当地道。我们还试了其他几款新鸡尾酒！好饮！喜欢鸡尾酒的你，千祈别要错过！Cheers！

葡萄酒及烈酒作家
酒评人及电视节目主持
黄诗诗

最Hit
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
15小時前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
19小時前
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
时事热话
15小時前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
影视圈
13小時前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
18小時前
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
影视圈
10小時前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
21小時前
河南景区「大象」表演惊现人脚 网民：骗我多年！
00:34
河南景区「大象」表演惊现人脚 网民：骗我多年！
即时中国
11小時前
校服衫领发黄 点算好？ 日网友教路 用2物瞬间去渍 KO衫领/袖口黄渍
校服衫领发黄点算好？日网友教用洗洁精+牙膏瞬间去渍 衫领袖口黄渍见效
食用安全
19小時前
更多文章
黄诗诗 - 米芝莲指南 100周年 | 诗诗酒乐园
　　今年是米芝莲指南100周年！不经不觉米芝莲已经为大家推介美食一世纪，相当有份量！上星期去澳门上葡京酒店出席「香港澳门米芝莲指南2026年」公布并参加派对。今年共98间餐厅获米芝莲星级肯定，当中包括77间香港餐厅及21间澳门餐厅，而7间香港餐厅及2间澳门餐厅蝉联米芝莲三星！香港7间荣获三星米芝莲餐厅，包括8 1/2 Otto e Mezzo Bombana、Amber、Caprice、富临饭店、
2026-03-27 02:00 HKT
诗诗酒乐园