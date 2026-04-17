黄诗诗 - ARGO酒吧 新鸡尾酒酒单 | 诗诗酒乐园

早前我朋友生日，我问她一起去鸡尾酒吧庆祝好吗？她十分雀跃，因为她甚少去鸡尾酒吧。其实香港有这么多世界级得奖酒吧，绝对应该让更多人认识。既然她甚少去，我希望找一间酒吧让她玩得高兴又难忘，现场气氛最好带点玩味，我立刻想起香港四季酒店的ARGO酒吧，它是亚洲50最佳酒吧2025年排名第11位，他们的欢迎气泡酒好特别，加入了熊仔软糖很可爱，一开始便给大家一个开心的氛围。



最近ARGO酒吧推出全新EXPLORATION鸡尾酒酒单，分别有三章，致敬香港匠人精神！第一章是以本地跨界协作为核心，第二章是以时令旅程为核心，第三章是以恒久经典的ARGO珍藏酒款为核心，总共26款鸡尾酒。很难一次过试完整个鸡尾酒酒单，今次试了数杯，下次再试其余的新鸡尾酒。我喜欢其中的Broth & Soul，以珍姐火锅为灵感，味道真是有点似火锅汤底，非常有趣！另外，亦喜欢Herbal Boulevardier，当鸡尾酒的冰慢慢地溶化，每一口都带出不同甘涩味，很特别。还有带本土气色的Hong Kong Punch，向香港的啡茶文化致敬，与位于佐敦80年老楼内的大安茶冰厅联手创作，相当地道。我们还试了其他几款新鸡尾酒！好饮！喜欢鸡尾酒的你，千祈别要错过！Cheers！



葡萄酒及烈酒作家

酒评人及电视节目主持

黄诗诗