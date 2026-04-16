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潘雄威 - 牙髓治疗： 保存牙髓生命力的方法 | 乳齿童时

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潘雄威
2小時前
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生活 专栏
內容

　　牙髓会因创伤或蛀牙等原因暴露出来，一旦牙髓外露，细菌就会入侵，导致牙髓结缔组织感染、发炎、疼痛，并坏死，是一般牙科医生常见的急症。

　　直接覆髓法（pulp capping）与冠髓切除术（pulpotomy）是牙髓暴露后，用来尝试保存牙髓生命力，并延长牙齿寿命的治疗，让我简单介绍一下两种治疗的做法：

•直接覆髓法：在暴露的牙髓上直接放置药性物料，这些物料必须具备良好的密封性、对牙髓组织温和，并能促进愈合。保护物料放置完成后，再以充填物料或牙套密封牙齿，以免细菌再度进入牙髓。

•冠髓切除术：移除部分牙髓组织，留下健康的组织，将剩余的牙髓进行密封，并完成牙齿的修复。保留健康的牙髓，是希望牙齿仍能保持血液与神经的供应，让牙髓继续执行其功能。

　　听起来好像很简单，但要做出正确的临床判断其实一点都不容易。治疗程序以及背后的原理，对病人或家长来说往往不容易被完全理解；因此，良好的沟通和对牙科医生的信任非常重要。有一次我有个病人以为痛过去了就回复正常，在检查时并没有告诉我，错过了治疗的机会。

　　若这些治疗成功，就可以让牙髓保持活着状态，避免根管治疗；长出不久的牙齿，牙脚可以继续生长。

　　要保存受伤牙髓的生命力，仔细的诊断、精准无菌的治疗技术、正确优质的药物和材料，以及定期的追踪检查，缺一不可。

潘雄威

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