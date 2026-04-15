李纯恩 - 一方水土一方胃 | 好好过日子

午饭时间，菲佣姐姐问我想吃甚么？进厨房看见有罐头豆豉鲮鱼，便让她给我做一碗豆豉鲮鱼出前一丁面。眨眼面煮好，开了罐头，将豆豉和鲮鱼加进面里，豆豉油润提味，油炸的鲮鱼肉香骨酥。这一口，真好吃。



这一口，香港人都懂。



许多食物就是这样，叫作「一方口味」，专门讨好一个地方的胃口。香港人外游回来，心心念念总有些牵肠挂肚的食物，或是一碗云吞面，或是一碟叉烧饭，于我而言，一碗烧鹅河粉，或者一碗清汤腩，都解得乡愁。前些日子潮菜大师傅许美德所属的厨师会办宴席帮博爱医院筹款，德哥问我要幅画作慈善拍卖，我画了一幅云吞面，当晚竞投者不少，可见云吞面颇得人心，最后帮补了五万善款。



至于餐蛋面和豆豉鲮鱼面，还有五香肉丁面等等，都是港式茶餐厅的杰出贡献，若人在外地，走进一间港式茶餐厅，吃上一碗，顿时从口腹安乐到心头。记得有一年在丽江的束河古镇拍电视，镇上有一间香港人开的茶餐厅，点菜的时候见菜单上有「豆豉鲮鱼炒油麦菜」，整个摄制组都欢呼起来，那顿饭也就把舌头吃回香港了。



一方水土养一方人，光是这口味上的事情，便有许多跟别处的人说不清楚的滋味。有些在外人眼里觉不到的妙处，也只有当地人可以领会，即使世界大同，也很难同到这一处的。



李纯恩