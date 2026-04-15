李居明 - 春雨过后有彩虹 见到彩虹要许愿 | 李居明大师会客室

最近你见到彩虹了吗？代表你行运了！根据中国农民历今天4月15日是「清明三候，虹始见」。意思是清明过后，彩虹开始出现在雨后的天空。古人认为彩虹是「阴阳交泰」的象征，看见彩虹便是好运的象征！巧合的是，近日新光黄埔正上映《彩虹少年》，这段时间果然「彩虹」最当令！



不说不知，彩虹有一句「彩虹真言」，人人都懂却容易遗忘，那就是：「红、橙、黄、绿、青、蓝、紫」。大家看见彩虹时，记得先大声念出这句真言，接着许愿，愿望就更容易实现！当年我带领摄制队拍摄《致富者联盟》，远赴澳洲拍摄金矿，出来的时候抬头一看，彩虹出现在天空，我随即许愿希望电影在影展拿奖，后来《大剃度》果真得奖！顺便说一句，目前《大迷信》第十二集正在拍摄中，很快就和大家见面了。



在民俗与玄学上，彩虹有许多有趣的说法。古时彩虹被形容为双头龙，会吸干河水，对农夫不利；但对八字水旺的人，能吸走多余水气，反而有利。此外，见到单彩虹，代表幸运、希望、喜事与浪漫，属大吉。而见到双彩虹、三彩虹，被视为不吉，象征君主失德、社会邪风，有一种俗信要用「斩红符」化解。



但要提醒大家的是，看见彩虹不要用手指指点点，若不小心指了，赶快把手指放入嘴里即可化解，这跟农历八月十五不要用手指月亮是一样的有趣俗信。



在西方，彩虹代表上帝的恩典与祝福。希腊神话中则是连接神与人间的桥梁。在宗教上，彩虹是帝释天手持的天弓，可平息社会动荡；所以，彩虹能化解世间怨气，带来世界和平，家庭和谐。谨记：看见彩虹念彩虹真言，再许愿更灵验！4月17日（周五）「新光当代戏剧节」三大戏宝隆重开售，抢飞要早要快！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。近年开始开拍玄学纪录片，多次获国际纪录片大奖。

李居明