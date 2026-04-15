KellyChu - 冰球世锦赛隔11年再落户 罗淑佩赞港队挫卢森堡「劲」 | Executive日记

香港时隔11年，再次主办国际冰球联合会（IIHF）世界锦标赛。比赛赛期横跨3月与4月，包括举行男子U18 IIIA级、女子成年及男子成年三个级别的赛事，场地选址愉景湾溜冰场。文体旅局局长罗淑佩星期一晚主持男子赛事的开球礼，并为中国香港队打气。佢表示，好开心再次为港队打气，见到大家战意高昂，队形亮丽，对佢哋取得好成绩充满信心！果然港队不负众望，在开幕战便7︰1大胜卢森堡，罗淑佩大赞「劲」！



罗淑佩在社交平台撰文，指这个星期体育盛事一浪接一浪，并透露自己喺星期一晚入咗愉景湾主持冰球世锦赛男子赛事的开球礼，比赛将持续至星期日，希望市民多多关心和支持冰球队。



KellyChu