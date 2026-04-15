KellyChu - 坐拥西贡海景获好评 科大成亚洲最美大学 | Executive日记

全球知名室内设计杂志《美好家居》（House Beautiful）最近公布世界最美丽大学校园排行榜，榜首由美国佛罗里达州的弗拉格勒学院（Flagler College）夺得，亚洲内排名最高则是香港科技大学，全球排名第17位，而内地排名最高的是北京清华大学。



对于香港科技大学，《美好家居》认为，这间只有35年历史的学府，虽然校园占地仅120英亩，但面向西贡南部漂亮的海岸，使人流连忘返。清华大学是内地中排名最高，位列全球第38名，杂志形容这间北京名校除了景色优美，也是公认的全国最佳大学之一。《美好家居》表示：「这些校园提供的远不止学术空间，更能激发创作、启发灵感，并营造出丰富的文化氛围，提升学生在校生活质素。」



KellyChu