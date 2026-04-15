Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 坐拥西贡海景获好评 科大成亚洲最美大学 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　全球知名室内设计杂志《美好家居》（House Beautiful）最近公布世界最美丽大学校园排行榜，榜首由美国佛罗里达州的弗拉格勒学院（Flagler College）夺得，亚洲内排名最高则是香港科技大学，全球排名第17位，而内地排名最高的是北京清华大学。

　　对于香港科技大学，《美好家居》认为，这间只有35年历史的学府，虽然校园占地仅120英亩，但面向西贡南部漂亮的海岸，使人流连忘返。清华大学是内地中排名最高，位列全球第38名，杂志形容这间北京名校除了景色优美，也是公认的全国最佳大学之一。《美好家居》表示：「这些校园提供的远不止学术空间，更能激发创作、启发灵感，并营造出丰富的文化氛围，提升学生在校生活质素。」

KellyChu

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
15小時前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
14小時前
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势死因不详【附疑点分析】
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重
即时国际
6小時前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
影视圈
10小時前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
12小時前
全红婵将缺席下月的游泳世界杯决赛。图为她去年参加第十五届全国运动会情况。中新社
全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛
即时中国
10小時前
第40期六合彩今晚（4月14日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,800万元。资料图片
六合彩︱1800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
5小時前
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
9小時前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT
更多文章
穿戴者移动时有充满动感且闪烁的效果。
KellyChu - 纽约大都会馆藏 涵盖五大洲首饰史 故宫馆「琳瑯」展200珍品流光溢彩 | Executive日记
香港故宫博物馆盈满珠光宝气，由纽约大都会艺术博物馆与香港故宫文化博物馆联合主办嘅「琳瑯－－纽约大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏」，呈献200件璀璨夺目、极具代表性嘅珠宝珍品。Kelly细心欣赏这些穿梭古今、横跨各地的首饰，了解到黄金宝石，唔单止靓咁简单，当中蕴含各地嘅精神文明面貌。 　　呢次展览，系纽约大都会艺术博物馆馆藏在粤港澳大湾区嘅首次亮相，亦标志着该馆首次以巡回展览形式，喺亚洲展出其丰富
1小時前
Executive日记
罗淑佩主持男子赛事的开球礼，为港队打气。
KellyChu - 冰球世锦赛隔11年再落户 罗淑佩赞港队挫卢森堡「劲」 | Executive日记
　　香港时隔11年，再次主办国际冰球联合会（IIHF）世界锦标赛。比赛赛期横跨3月与4月，包括举行男子U18 IIIA级、女子成年及男子成年三个级别的赛事，场地选址愉景湾溜冰场。文体旅局局长罗淑佩星期一晚主持男子赛事的开球礼，并为中国香港队打气。佢表示，好开心再次为港队打气，见到大家战意高昂，队形亮丽，对佢哋取得好成绩充满信心！果然港队不负众望，在开幕战便7︰1大胜卢森堡，罗淑佩大赞「劲」！
1小時前
Executive日记