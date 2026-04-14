李纯恩 - 写小说 | 好好过日子

多谢上海潘公子介绍了上海「草鹭」书本装帧设计的朋友，请他们把我出版过的七本小说重新装帧了一套。



他们用的是进口的植鞣革牛皮，以手工贴皮拼图，然后烫金箔，三面书口手工上色，再洒烫金箔而成。每本书的封面设计参照原装形式，再以彩色皮革拼制，既不失原意，又焕然一新，并且独一无二。如此精致考究的七本书，当作送给自己七十岁的礼物，也是情趣。



七本小说写的主题类型完全不同，那是因为写小说对我来说纯为兴趣，所以不想拘限于同一类型，这样每次构思下笔的时候，自己也觉得有新意，创作才有意思，也有动力，写出来的东西也好看。



七本小说中，《黑社会爸爸》和《天道狙击》都被改编拍成电影。前者是张艾嘉导演的《一个好爸爸》，古天乐、刘若英主演，说男人在生了女儿之后的人生如何被改变，熟悉我的朋友便知道那是我喜剧式的夫子自道。电影开拍前艾嘉叫我演戏中刘若英的爸爸，我嫌自己不够老没有答应。现在想想，有点后悔。《天道狙击》由赵崇基导演，谭耀文、陈小春、陈锦鸿主演，电影拍得非常好，在几个欧洲电影节上颇受好评，但碍于香港电影公司职员的见识，不明白「天道狙击」的意思，在香港上映的时候把戏名改为《天有眼》，真是不怕生坏命只怕改坏名，票房下场可想而知。



这天有朋友问我七本小说中自己最喜欢哪一本，我说应该是《懒荡娘娘》，在这本书里，我把中国的五十年历史放在一个懒荡有趣的上海女人身上，若是改拍电影，我一定会请刘嘉玲来演。



李纯恩