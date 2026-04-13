Cally - Tattoo猫带你游名店仓 展开「环球寻味之旅」 | 商界讲呢啲

由即日起至5月10日，东荟城名店仓破格联乘本地人气纹身师Tattoo on Friday，携手推出「尝游滋味」美食企划，佢其笔下嘅慵懒Tattoo猫会穿上各国服饰并打扮成各地美食，带大家展开一趟惊喜满载嘅「环球寻味之旅」！场内近30间餐饮商户限时推出买一送一、指定餐饮低至半价等优惠等礼遇，俾大家一次过尝尽环球滋味！



商场同时亦准备咗连串丰富奖赏嚟回馈CLUB CG会员，喺指定餐饮商户以电子货币单一消费满港币250元，将收据登记上载到TAIKOO+流动应用程式或东荟城名店仓微信小程序，即可参与「飨乐过三关」，有机会赢取超过港币230元嘅滋味礼遇！



活动期间逢周末及公众假期系「CG Dollar双倍兑换日」， 会员可以用「250分=2 CG Dollars」嘅双倍兑换率，换领MCL东荟城戏院电影礼券及指定餐饮电子现金券；喺指定星期五，于场内指定餐饮商户额外单一电子消费满港币100元或以上，亦可以额外获得1小时免费泊车优惠，免费泊8小时！



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