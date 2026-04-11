李纯恩 - 人少心定 | 好好过日子

大陆清明节假期，全国各地旅游景点人山人海，有香港朋友趁复活节去上海玩几天，结果跟清明节的人潮一起困在南京路步行街上动弹不得，拍了照片发来，看到那种盛况，真是令人头大如斗。



如此多人出行，交通压力自然大，加上天气因素，4月4日有统计，光是中国航空交通，便有4559班飞机延误，另有245班机取消。那天有朋友坐私家车从香港经深圳湾口岸去深圳，等了四个小时才过到关。



如此旅行，辛苦之极，若非必要，比如一定要利用假期或陪孩子外游，真是可免则免。



这也是我每次外游尽可能选在平日的原因。「无所事事」这句话好像不大好听，但无所事事的人，在旅行这件事上，却有「时间自由」的权利。如今退休的朋友越来越多，可以享受时间自由的人也越来越多，那就要充分使用这个权利，能不凑热闹，便不凑热闹。



人在旅途，最要紧是自在，自在了就心定，心定了便处处风景。前几天在上海遇雨，便觅了一间面包房，叫杯咖啡，坐在临街窗边，喝咖啡看雨景。喝完咖啡撑着伞沿街漫步，行走在嫩芽初发的法国梧桐之间，看雨点在地面弹起水花，看鲜黄色的共享单车在雨中掠过，很有情趣。这当然都是在假期人潮还没有涌来之前，人少，清静，心定。



李纯恩