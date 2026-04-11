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谭纪豪 - 诗酒趁年华 | 无名指

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谭纪豪
7小時前
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生活 专栏
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　　上周末难得有连续5天假期，外游者众，我则反向操作留港消费。其实我上月也看了看机票酒店，除了每周浮动的燃油附加费，还有各地被假期拉高的住宿费，都贵得离谱。这几天不但有复活节和清明节，台湾更有儿童节假期，三分二个地球都有长周末。

　　节日成堆，却没几人知道这期间还有个寒食节，就在冬至后第105天，一般都是清明前一日。两个节日挨得近，习俗亦互相影响，有人甚至觉得清明是由寒食演变出来的。

　　民间传说，寒食节是为了纪念春秋时期的名臣介子推，他曾随晋国公子重耳流亡，更有「割股奉君」的救命之恩，重耳后来返国即位，成为春秋五霸之一的晋文公，介子推则功成身退归隐山林，晋文公派人请他出山却找不到人，有人竟放火烧山想逼他出来，却因此烧死了介子推。晋文公为纪念他，颁令这天禁火，是谓寒食节。这故事历代还加添了各种感人细节，如介子推给晋文公留言「勤政清明复清明」，勉强将寒食与清明扯上关系，但这些都没有根据。

　　寒食节较可信的起源，来自仲春改火制度，即更换火种。古时取火不易，用火必留火种，但人们相信火有寿命，每年疾病最多的春季宜熄灭旧火，再生新火。某些朝代更把改火搞成国事，由天子赐新火；火种未至，百姓唯有吃冷食，所以寒食节其实是新旧火交替的节点。

　　比起君臣之间的伦理故事，改火制度更显浪漫。取得新火，好像得到了新生，难怪苏轼会写道：「且将新火试新茶，诗酒趁年华。」

IG︰@tamkeiho

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谭纪豪

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