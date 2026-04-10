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胡慧冲 - 泰国另类咖啡店 | 笔泰冲动

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胡慧冲
16小時前
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生活 专栏
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　　喺泰国有好多好得意嘅宠物咖啡店，包括猫咖啡店、狗咖啡店，之前亦都采访过猫头鹰咖啡店，里面有好多宠物畀大家去观赏甚至接触。但最近竟然新出现一间蚂蚁咖啡店，讲紧嘅蚂蚁并唔系由职员扮或者食物饮品入面有蚂蚁成分，而系真真正正喺店舖入面有好多蚁窦。咩人会钟意蚁呢？其实原来泰国有唔少人都钟意研究蚁，而此店所养嘅并唔系一般蚂蚁或者黄丝蚁，而系嚟自世界各地唔同品种嘅蚁，令人大开眼界！

　　虽然蚁呢种昆虫可能令大家联想到污糟邋遢，但其实咖啡店地方非常干净整洁，内里有超过三十个唔同品种嘅蚁，亦都可以观察到蚁群日常点样生活，事关店内设有好多畀蚁走动嘅透明长管，可以望住佢哋喺管内每日好忙碌咁行来行去搬树叶，都几有趣。除咗畀大家观赏蚁之外，原来亦都有特别品种嘅蚁出售，一个蚁窦卖1万多铢起，最贵嘅十几廿万都有，畀有兴趣人士买返屋企继续养。同一般宠物咖啡店唔同，店内嘅蚁都只供观赏，唔可以接触或者喂饲。喺泰国嚟讲，如此主题嘅咖啡店应该都只此一间，尤其老板对于蚁嘅认知非常丰富，每日都会同志同道合嘅客人倾谈交流，等大家知道蚁系几咁勤力同生命力强。正所谓「蝼蚁尚且偷生」，当你人生有唔如意嘅时候都不妨来一趟，睇睇蚁都识得努力求存，更何况我哋人类呢。

胡慧冲
 

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