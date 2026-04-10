Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

项明生 - 爱蹲才会赢 | 非诚勿游

非诚勿游
非诚勿游
项明生
16小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　相隔40年，我今年正式重回我出生的内地，展开新的旅居生活，总有100样的不习惯。

　　如果要数第一样，肯定是「蹲在地上滑抖音」。

　　由香港出发无论是经罗湖或福田，过关都已是走走过场，越来越无痛无感，连身份证、回乡证也不需要带，香港这边用手机E道，深圳那边用人面辨识，几秒就通过。

　　出关登上福田口岸站，四号线是由香港地铁经营，无论是车厢月台还是灯箱设计，同香港一模一样。最大的冲击，就是进入深圳地铁车厢的那一刻。

　　不必提争先恐后不排队上车抢座位高声喧哗的村姑大妈，无论是人潮汹涌，还是车厢空洞，总有几个功夫高强的男女老幼，双脚展张、臀部一坐、贴在脚踝、稳稳当当，自带空气櫈，蹲在车厢地上，旁若无人开始滑抖音，像是时刻提醒我，回到内地了。

　　这是我永远无法入乡随俗的习惯，行李多重多累我都会站着。因为乘客多的高峰时间，踎在地上，岂不是头部贴在他人屁股上？那股气味以及亲近程度，绝对要有无比坚强的意志力。乘客少的时间，更加没有没有理由蹲下，大把座位，为甚么不直接坐在座位上呢？

　　百思不得其解，于是我求救万能的AI大神。一句话：「亚洲蹲」是农耕生活的身体记忆，不是没礼貌，只是文化和习惯不同。爱蹲才会赢的理由是农民习惯性地爱蹲不爱坐，因为蹲着吃饭快省时间，随地休息，无论搭车、排队、等车间隙，有地就能歇。最奇葩的理由是北方人比南方更爱蹲，是因为天冷，蹲着减少散热、更暖和。最健康的解释是「亚洲蹲」是深蹲，有效强化腿部与臀部肌肉、增强关节灵活性。所以如果有一天，你看到我蹲在车厢地上滑抖音，那就证明我真的融入大湾区生活了。

项明生

最Hit
独行贼持抢闯湾仔东亚银行分行 劫走$36000 警封锁现场围捕
00:41
独行贼持枪闯湾仔东亚银行分行 劫走$36000 警封锁现场围捕
突发
5小時前
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
00:41
打劫东亚银行│独行贼骑单车逃至金钟MTR 警追捕至柴湾截获逮捕
突发
4小時前
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
2026-04-09 07:30 HKT
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
2小時前
00:26
习郑会︱ 习近平提两岸发展4意见 倡国共齐创统一美好未来
两岸热话
4小時前
铜锣湾19岁少女天台企跳近2小时终劝服 现场交通一度严重受阻
突发
1小時前
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
旅游
2026-04-09 12:51 HKT
澳门｜七旬翁获「每周一次性服务」作报酬　与内地女假结婚12年终被揭发
突发
15小時前
更多文章
项明生 - 回头尽是诗 | 非诚勿游
　　人过半百，会惊觉前路不是漫漫长，反而回首都是诗、歌、情怀与胶原蛋白。 　　生有序，死无序，疫情之后几年间家中至亲相继离世，雁行折翼鹡鸰分，西辞黄鹤不停步，年去年来白发新，匆匆马上又逢春。 　　即将登六之际，我已经甚少出席坊间商务应酬，但这两个月频频出席中学同学的饭聚，每每都欲罢不能，吹水吹到餐厅打烊，众人都不肯离去。有的同学已经廿年没见，上一次饭聚已经是千禧年代，那时候大家正值壮年
2026-03-20 02:00 HKT
非诚勿游