项明生 - 爱蹲才会赢 | 非诚勿游

相隔40年，我今年正式重回我出生的内地，展开新的旅居生活，总有100样的不习惯。



如果要数第一样，肯定是「蹲在地上滑抖音」。



由香港出发无论是经罗湖或福田，过关都已是走走过场，越来越无痛无感，连身份证、回乡证也不需要带，香港这边用手机E道，深圳那边用人面辨识，几秒就通过。



出关登上福田口岸站，四号线是由香港地铁经营，无论是车厢月台还是灯箱设计，同香港一模一样。最大的冲击，就是进入深圳地铁车厢的那一刻。



不必提争先恐后不排队上车抢座位高声喧哗的村姑大妈，无论是人潮汹涌，还是车厢空洞，总有几个功夫高强的男女老幼，双脚展张、臀部一坐、贴在脚踝、稳稳当当，自带空气櫈，蹲在车厢地上，旁若无人开始滑抖音，像是时刻提醒我，回到内地了。



这是我永远无法入乡随俗的习惯，行李多重多累我都会站着。因为乘客多的高峰时间，踎在地上，岂不是头部贴在他人屁股上？那股气味以及亲近程度，绝对要有无比坚强的意志力。乘客少的时间，更加没有没有理由蹲下，大把座位，为甚么不直接坐在座位上呢？



百思不得其解，于是我求救万能的AI大神。一句话：「亚洲蹲」是农耕生活的身体记忆，不是没礼貌，只是文化和习惯不同。爱蹲才会赢的理由是农民习惯性地爱蹲不爱坐，因为蹲着吃饭快省时间，随地休息，无论搭车、排队、等车间隙，有地就能歇。最奇葩的理由是北方人比南方更爱蹲，是因为天冷，蹲着减少散热、更暖和。最健康的解释是「亚洲蹲」是深蹲，有效强化腿部与臀部肌肉、增强关节灵活性。所以如果有一天，你看到我蹲在车厢地上滑抖音，那就证明我真的融入大湾区生活了。



项明生