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张诺 - Bill Evans的音乐 | 任意行

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张诺
16小時前
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生活 专栏
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　　最近网上突然涌现许多讨论音乐人Bill Evans的文章，想来应与他的传记电影上映有关。这位爵士钢琴家虽已离世四十多年，影响力却至今不减。

　　爵士乐大师Miles Davis说他弹琴有种「无声的火」，琴音清澈、节制，却蕴藏著巨大的内在张力。Evan's后来组成三重奏，与低音大提琴手Scott LaFaro、鼓手Paul Motian的对话式演奏，改写了爵士钢琴的规则。

　　但与音乐的澄澈形成强烈对照的，是他生命的混乱。

　　1961年，LaFaro车祸身亡，年仅25岁。噩耗传来时，他们的三重奏才刚完成传奇性的Village Vanguard现场录音。Evans停了下来，几个月不碰钢琴。据说当时纽约爵士圈甚至有谣传他已死去。

　　电影《Everybody Digs Bill Evans》选择的正是这个时刻，名称是他第二张专辑的名称。丧友之痛让他陷入低谷，也让他再沉沦于毒品。Evans后来继续弹了二十年，拿过格林美奖，但身边人说，他始终没有真正走出LaFaro的身故的阴影。

　　一个人如何在混乱与秩序之间活著？他的音乐那么精准、克制，像经过深思熟虑的诗句；他的生活却充满自我毁灭的倾向，毒品、酗酒、混乱的人际关系。

　　也许答案正在他的琴音里。听他弹，那些音符既不煽情也不故作深沉，只是静静地在那里。

　　Evans于1980年离世，终年51岁。

张诺

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