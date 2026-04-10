郭志仁 - 偷运礼物回家 | 九宫格

已婚F先生与情人共度周年纪念，情人准备了数份礼物。返家途中，F先生忐忑不安，担心推门时太太正在大厅，他能否顺利将礼物带回家而不被发现？



上星期，建筑界F先生与情人庆祝相识三周年，情人细心准备了一盒多款香气的香水、一件来自首尔江南区的外套、一个名牌银包。两人相约湾仔酒店晚餐，餐厅主打互动式体验：入场时客人先戴上厨师帽，餐桌与餐碟上投射着动画，小厨师在农场采摘食材。小厨师摘下一朵蘑菇，抛到客人餐碟上，之后侍应会端上真实的菜式，视觉与味觉的融合叫两人惊喜。



晚餐中，两人讨论如何处理三份礼物。情人知道F先生已有家庭，建议他先拿回公司暂放，但已是深夜十时，F先生决定铤而走险，把礼物带回家。晚餐后两人在室外试香水，几种香气混杂在他身上，两人忘了，这可能成为最危险的证据。坏男回家途中，将三份礼物装入一个大纸袋，又急忙以湿纸巾拭去残留的香水味，同时构思万一被问起要如何解释。



踏入家门时，太太正坐在客厅梳化，低头扫社交媒体。F先生见太太没抬头望他一眼，就赶紧说：「你同阿仔食咗饭未呀？我去冲凉先。」随即拎着纸袋直奔衣帽间，妥善地将三件礼物收起，松一口气。



F先生深信，过去太太一定会抬头看他一眼，甚至主动上前迎接。然而，如今两人早已对彼此的行踪漠不关心，各自把注意力转移到孩子与社交媒体上。也正因如此，F先生才够胆冒险一试。



「坏事做了，但避忌些，也是种尊重。」谢安琪－－《偷情的礼仪》



郭志仁