李纯恩 - 上海大食游 | 好好过日子

游完濮院古镇，第二天到了上海，在熟悉的静安香格里拉酒店住三晚，又有回家的感觉。



三个晚上要安排三顿晚饭，这在上海是很容易的事情。第一晚去武康路的「龙门阵」。这是一家非常漂亮有趣的餐厅，既是川菜馆又是酒吧，他们的川菜连年在上海排第一，他们的鸡尾酒Basil drop也闻名上海滩。第二晚去镇宁路的「福1088」，这家上海菜馆的出品总是令人想念，尤其是他们把熏鱼由青鱼改成了白鲳鱼之后，吃过真是忘不掉。还有他们的蟹粉吐司、清蒸鲥鱼、红烧肉，不吃一次好像都没到上海。第三晚去新天地的「吉士星座」，他们的蜜汁火方、蒜子焗白鲳真是独步上海滩，唯有天平路的「老吉士」可以匹敌。如果你喜欢吃臭豆腐，还一定不能错过他们的臭豆腐春卷，那也是极品。以上这些，你如果有兴趣，下次到上海不妨去试试。



这次因为带着澳洲亲家，想让他们看看上海老式的本地风情，便带他们去了老城隍庙豫园商场，在经典老店「绿波廊」吃上海点心。眉毛酥、葫芦酥、桂花拉糕，尼克逊、英女皇、克林顿都吃过。加上包房窗外就是湖心亭和九曲桥，风景如画，一顿午饭吃得称心如意。



上海不但美食多，城市也令人自在舒服，只要你肯走路，想走去哪里都十分方便。上海人管逛街叫「荡马路」，在上海荡马路也是旅游的好节目，尤其在从前法租界的地界，漂亮的法国梧桐树沿街而立，树旁零星散落着各式各样的特色小店、面包房和咖啡店，真的赏心悦目。华洋杂处，新旧融合，香港人到了那里，最自在了。



李纯恩