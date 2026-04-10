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七仙羽 - 水晶放错位置 易生病破财 | 七仙语

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16小時前
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生活 专栏
內容

　　水晶不能乱放，放错易病及破财。今次去某豪宅看风水，屋主以为多摆些水晶可以招好运，但却相反，刚入2026年已经小病。

　　水晶不是多就好，多反而消耗能量，如放错位置，更麻烦，会因为磁场的放大倍数，令到不好的磁场扩大，并干扰家中磁场能量，影响家运及睡眠。水晶太多，反而会吸收过多的负能量，导致反噬，特别是放在床头，令身体不适、头晕、恶梦或心悸。

　　将水晶放置在肮脏角落，或长时间不净化，又或放在一旁不用，长期不消磁，都会积累负能量，建议水晶应定期消磁，以维持稳定能量，并必须要减少水晶的数量。

　　此外，避免将水晶长时间置于太阳下曝晒，部分水晶会褪色或损坏能量。如果想补能量，可以用指定的能量水、生命轮或金字塔。

　　水晶避免让他人触碰，因水晶会吸收四周能量，尽量避免给他人触摸，以免吸收负面能量，并影响本身的频率稳定。如果运气不好、病人碰过水晶，要马上净化。

　　身上不宜同时佩戴过多水晶，例如超过4条以上，以免磁场杂乱，适得其反，反而令到能量接受不到，产生情绪低落、激动、运气起起落落。

　　水晶最好放在光猛、洁净的地方最好，附近不能有太多杂物，不用时可以放在粗盐上面，随时排走负能量磁场。

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