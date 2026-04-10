Titus - 属于你的气质 | 表奇立异

你有没有听过「土豪」这形容词？是形容一些财大气粗的有钱人，通常全身名牌，走路带风，而且花钱不眨眼，很令人羡慕的。但这个形容词有时也带贬意，形容一些过于追求虚荣，高傲自大却没有内涵的人。而土豪最喜欢的就是黄金；金表，金链等饰物，因为最炫富，最抢眼。



相信看到这里，你已经知道我想说的是，戴着最贵的物品在身，不一定代表你有钱或有气质。



气质，从来都是由自己的经历、兴趣、性格、喜好，及知识反映出来的；就像衣着一样，有人喜欢日系，有人喜欢韩系，生活品味亦自然相符。如果一个皮肤黝黑，性格开朗，又热爱运动的阳光男，穿着日系的斯文衣着，戴上黑框眼镜，感觉总是怪怪的。就像一个粗犷无礼的人，即使戴着名贵金表，也只会显露自己追求虚荣的一面，没有人会觉得他高尚。换句话说，「戴表要衬得起先得㗎」。



正因如此，当我刚刚接触手表时，我是非常抗拒黄金表的，觉得太抢眼，土豪味太重，完全不适合自己。但五年眨眼就过去了，我已踏入社会，工作几年，手表的收藏在慢慢成长，而我也长大了不少。渐渐，我学会了金表的价值。努力工作几年，能买得起一只金表的时候，突然不再觉得自己衬托不起，也不再觉得土豪了。原来，一只金表是对自己的肯定，亦是我收藏路上的一个里程碑。（题外话：我将会买下人生第一只全黄金表，非常兴奋，会在我的个人平台分享更多。)



市面上，手表的贵金属主要是黄金，白金，玫瑰金，及铂金，但对我来说黄金是最经典的。其实，金表只是个人气质的延伸，并不是炫富的工具。所以如果你有一天选择买黄金表，要先想清楚，不要成为俗称的「土豪」。



Titus