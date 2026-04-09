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杨立门 - 吃饭的盲盒 | 慢活时代

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杨立门
22小時前
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生活 专栏
內容

　　日本餐厅的所谓Omakase，是由厨师来决定菜式的意思，等如我们中菜的「厨师发办」。选择这种吃法，就是放弃客人点菜的权力，预先知道的只有每位的价钱，所以你必须信赖厨师会给你弄一顿美好的餐食，心情不免带点开盲盒时的剌激，不知菜端上来时你将会惊喜还是失望。愿意做omakase的厨师，必须对自己的技术满有自信，因为整个烹调过程必须在客人面前发生，他会先把菜单里的食材先向你展览介绍，就像魔术师先捋起衣袖向你证明没有任何隐藏一样，然后在十几对眼睛的注视下把食材变成美食。

　　我最近在京都一家隐在横巷的小店吃了一次omakase，觉得十分惬意。我们坐下来才获发当晚的菜单，共有十五道小巧精致的菜式。菜单每月更换一次，这个运作方式不但确保客人能品尝到最时令的食材，也能让身兼主厨的店主更好地计算材料的成本，相对一般有个大菜牌任人点的食店，基本可做到没有库存和浪费。客人都须预约，有些地方还会要求客人付些订金。这种吃法，厨师和客人的关系较亲近，一些健谈的厨师更会和客人们一起把手言欢。

　　那一顿饭由三名年资不一的厨师对十八位顾客，另有两名人员负责酒水饮品和洗碗清洁，每位收费折合才500多港元，而且所有酒类和非酒类的饮品都免费任点，可说物有所值。他们每天做两轮，听说每轮都爆满，每星期休息一天，我粗略估计每月营业额可超过50万港元，若营运成本占了四成，这生意也做得过。

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杨立门

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